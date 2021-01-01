عشان تحتفل بشم النسيم..إزاى تاكل رنجة وفسيخ في رمضان من غير ماتحس بعطش ؟



رنجة رنجة

اعتدنا على تناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم، لكن هذا العام سوف يحل علينا عيد الربيع في شهر رمضان مع الصيام، الذى يستوجب تناول أطعمة خفيفة مع الإكثار في تناول الفواكه والخضراوات الغنية بالماء لترطيب الجسم وتجنب الشعور بالعطش خلال فترة الصيام، ولهذا نستعرض في التقرير، طرق تحضير الرنجة والفسيخ بطريقة تساعد على تناولهم دون الشعور بالعطش طوال الوقت، وذلك تبعاً للخطوات التي أشارت إليها الشيف رانيا قاسم في حديثها لـ "اليوم السابع".







إزاى تاكل رنجة وفسيخ في رمضان ؟



نصائح لتقديم الرنجة والفسيخ:

يمكن وضع الرنجة أو الفسيخ على طاولة الطعام مع طبق سلطة خضراء التي يفضل أن تحتوى على الكثير من الخس والخيار ليخفف من ملوحة السمك و بجانب أي وجبة أساسية.

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يجب شرب الماء بكثرة، وتناول كوبين على الأقل من محلول البقدونس بجانب وجبة الفسيخ والرنجة ويمكن تحضير المحلول من خلال نقع البقدونس في الماء الساخن، وشرب الماء.وأوضحت الشيف بعض الوصفات التى يمكن من خلالها تقديم الرنجة كوجبة أساسية على وجبة الإفطار كما يلي:مكرونة بالرنجة والفسيخ:يمكن سلق المكرونة، وإضافة مكعبات الرنجة أو الفسيخ عليها مع القليل من الزيت والكمون والبقدونس.بطاطس بالرنجة أو الفسيخ:يفضل سلق البطاطس وتقطيعها لمكعبات مع تشويح البصل في القليل من الزيت مع التقليب جيداً ثم إضافة مكعبات الفلفل الملون مع التقليب ثم إضافة مكعبات الرنجة ويقدم لأفراد الأسرة.رنجة بالخضار:يجب تقطيع الفاصوليا الخضراء قبل سلقها، مع البازلاء والجزر، مع تجهيز المشروم وتقطيعه، في مقلاة بها زبدة لـ"تشويح " حلقات البصل ثم إضافة المشروم و الخضراوات، وبعد إتمام طهى الخضراوات، يجب إضافة الرنجة المخلية المقطعة لمكعبات مع عصير الليمون بالكمون والفلفل الأسود مع التقليب.فسيخ بالطحينة:يمكن إضافة قطع من الفسيخ المخلي مع كوب من الطحينة ومكعبات الطماطم والفلفل الألوان مع الخبز البني وعصير الليمون.