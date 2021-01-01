وصفات اقتصادية غير مكلفة لست البيت الذكية..مقادير البيتيفور بالكيلو..



البيتيفور البيتيفور

مقادير البيتيفور بالكيلو من الأكثر بحثا وتداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المختلفة، بالقرب من الاحتفال بعيد الفطر المبارك، الذي يفصلنا عنه أيام قليلة.



ويعتبر البيتيفور من أكثر الأنواع المفضلة لدى الكثيرين وبخاصة الأطفال نظرا لمذاقه الطيب والشهي وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعداده بأكثر من وصفة وطريقة.



ويُقدم هُن مقادير البيتيفور بالكيلو، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

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مقادير البيتيفور بالكيلوكوب سكر بودرنصف كيلو زبدة4 أبيض بيضفانيلياكيلو دقيقملحكاكاو خامكريزفورماسيلو الوانمربي مشمشمربى فراولةلوز مقشرفورماسيلو شيكولاتةمقادير البيتيفور بالكيلوفي البداية قومي بإضافة الزبدة والسكر في وعاء مع خلطهم في وعاء حتى تصبح المكونات متجانسة مع بعضها البعض، ثم قومي بإضافة الفانيليا وبياض البيض مع الاستمرار في الخفق.يمكنك إضافة الدقيق والملح في العجانة الكهربائية إن وجدت، للحصول على عجينة متماسكة، وبعدها قومي بتغطيتها وإدخالها الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى تستريح جيدا.بعد إخراج العجينة من الثلاجة، قومي بوضعها في كيس حلواني، وشكلي العجينة والبيتيفور باللوز أو المكسرات والشيكولاتة، وبعدها قومي بوضعها في صينية وقومي بإدخالها الفرن حتى تمام النضج، ثم اخرجيها واتركيها حتى تهدأ وبعدها ضيفي عليها الشيكولاتة الفارماسية والمربى والكريمة، واللوز حسب الرغبة، وقومي بتقديمها للضيوف وللأسرة بالهنا والشفاء، مع كوب شاي أو قهوة أو بيبسي.مقادير البيتيفور بجوز الهنددقيق2 كوب زبدةكوب سكر بودربيضكوب جوز هندكوب مربىملعقة صغيرة فانيلياملعقة كبيرة كاكاو خامطريقة عمل البيتيفور بجوز الهندفي البداية قومي بخفق الزبدة مع السكر في وعاء جيدًا، للحصول على خليط كريمي، وبعدها قومي بإضافة البيض والفانيليا، مع الاستمرار في الخفق، حتى تذوب الزبدة والسكر.قومي بإضافة الدقيق إلى الخليط، للحصول على عجينة متجانسة مع بعضها البعض، ثم قومي بتشكيل العجينة حسب الرغبة، وبعدها قومي بوضعها في صينية، وأدخليها الفرن حتى تمام النضج.