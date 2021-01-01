مشروبات تعالج الانتفاخات بعد الإفطار



عالج الانتفاخات بعد الإفطار عالج الانتفاخات بعد الإفطار

التعامل بشكل عشوائى فى تناول الطعام بعد الإفطار فى رمضان يؤدى إلى اضطرابات فى المعدة إلى جانب زيادة خطر الإصابة بانتفاخ البطن وغازات القولون.



وبحسب موقع "Health line" يمكن معالجة هذا الأمر من خلال ال مشروبات الطبيعية، وبعيد تمامًا عن الأدوية.



الشاى الأخضر

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يحتوى الشاى الأخضر على مضادات الأكسدة التى تحمى من عسر الهضم، فضلًا عن احتوائه على مادة الكافيين التى تعمل كمحفز للجهاز العصبى، بين هذه الأعضاء الهامة فى الجهاز الهضمى هو العصب المبهم الذى يتحكم فى انقباض وانبساط عضلات البطن، ما يساعد فى حركة أفضل للأمعاء والجهاز الهضمى.النعناعالنعناع أحد الأعشاب القوية المستخدم منذ قديم الأزل فى علاج أعراض الجهاز الهضمى، أبرزها أعراض مثل القولون العصبى وآلام المعدة والإمساك والانتفاخ.ويساعد النعناع على منع تقلصات العضلات فى المعدة والأمعاء، ما يقلل من الانتفاخات، لذا قد يكون شاى النعناع مفيد بعد تناول وجبة دسمة.عصير الفراولةتمتاز الفراولة باحتوائها على عناصر غذائية تساهم فى التخلص من الإمساك وانتفاخات البطن، التى على رأسها مضادات الأكسدة وكذلك الفيتامينات والمعادن.وتعتبر الفراولة أحد الفواكه الملينة للمعدة والمساعدة على هضم الطعام، ولا يفضل إضافة السكريات على عصير الفراولة لأنها تتسبب فى زيادة خطر انتفاخ البطن.كما لا يفضل تناول الفراولة الجاهزة، يمكن استبدال الفراولة بعصير التوت الأسود أو توت العليق، كلاهما يمتلك نفس القيمة الغذائية.