بالفيديو : الأرصاد توجه رسالة هامة لـ طلاب المدارس..

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صورة الخبر: الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

وجهت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، رسالة هامة لـ طلاب المدارس، وقالت إن الجميع مطالب بـ ارتداء الملابس الشتوية الخفيفة، أو ارتداء الملابس الصيفية وعليها جاكت.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال برنامج "نبض وطن" تقديم أسامة سابق، المذاع على قناة الحدث اليوم، أن البلاد تشهد الآن انخفاض فى درجات الحرارة، ولكن مع بداية الأسبوع المقبل، سيكون هناك ارتفاع فى درجات الحرارة، وستصل درجة الحرارة لـ 30 درجة على القاهرة.

وأشارت إلى أن هذا الارتفاع فى درجات الحرارة لن يكون مثل الارتفاع الذى حدث فى الأيام الماضية، ووصول درجة الحرارة لـ 39 و 40 ولكن الارتفاع سيكون طفيف.

ولفت إلى أن الجميع مطالب بتوخى الحذر فى هذه الفترة، وذلك لتجنيب الإصابة بـ البرد، و المشكلات الصحية لمرضى الحساسية.

المصدر: بوابة دار المعارف

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