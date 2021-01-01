سحور اليوم .. طريقة عمل طاجن الفول بالسجق والبيض



طاجن الفول بالسجق والبيض طاجن الفول بالسجق والبيض

إذا كنت تحاولين تقديم الفول بطرق مختلفة علي السحور نقدم لك اليوم طريقة عمل طاجن الفول بالسجق والبيض.



مكونات طاجن الفول بالبيض والسجق



- فول

- بصل

- فلفل ألوان

- ثوم

- 4 بيضات

- ربع كيلو سجق

- أى نوع جبن

- توابل "ملح، فلفل أسود، كمون، قرفة"

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طريقة عمل طاجن الفول بالبيض والسجقأولاً ضعى القليل من الزيت فى إناء وابدئى بتشويح "السجق" مع القليل من بصل البشر، ثم ضيفى الفلفل والثوم والتوابل واتركيها حتى تقترب من مرحلة النضج، وأضيفى الفول إلى المكونات وقلبيها جيداً واستخدمى القليل من الزيت، ثم أحضرى الصينية وضعى بها الفول، وفى نفس الوقت قومى بإشعال الفرن حتى ترتفع درجة حرارته ويكون جاهز على التسوية قبل وضع الصينية، ثم نكسر البيض فوق الفول بطريقة "العيون"، وندخله سريعاً إلى الفرن بعد وضع القليل من الجبن على الوجه إذا رغبنا فى ذلك، ندخله الفرن لمدة ربع ساعة حتى ينضج البيض تماماً فى درجة حرارة متوسطة، ويكون بذلك جاهز على التحضير.