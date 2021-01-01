لحل أزمة الشطب . ائتلاف نافذة على التعليم يقترح

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صورة الخبر: البابل شيت
البابل شيت


أكد مجدي مدحت مؤسس إئتلاف نافذة على التعليم ، أن لديه مقترحا لحل أزمة الشطب في البابل شيت في امتحانات الثانوية العامة ، والتي حدثت العام الماضي نتيجة لتوتر الطلاب أثناء الإجابة ، مما أربك عمل أجهزة التصحيح الإلكتروني .

حيث قال مؤسس ائتلاف نافذة على التعليم ، أنه يناشد وزارة التربية والتعليم بضرورة تسليم طلاب الثانوية العامة 2022 في لجان الامتحانات ورق أبيض ، وليكن في شكل كراسة شبيهة للبوكليت إلى جانب ورق امتحان البابل شيت.

وأوضح مؤسس ائتلاف نافذة على التعليم ، أن الهدف من هذا الورق الأبيض أن يتيح للطلاب إجراء أى عمليات حسابية أو مسودات قبل تظليل البابل شيت بالإجابة النهائية ، حتى لا يكون هناك شطب فى ورقة البابل شيت الخاصة بـ امتحانات الثانوية العامة 2022

كما أكد مؤسس ائتلاف نافذة على التعليم ، على ضرورة أن يكتب الطالب اسمه على تلك الكراسة حتى لا تتناقل بين الطلاب وتكون مصدرا للغش في امتحانات الثانوية العامة 2022

قرارات هامة عن امتحانات الثانوية العامة
تبدأ يوم الاثنين 20 يونيو 2022 وتستمر حتى الخميس 21 يوليو 2022
تكون الامتحانات ورقية والاجابة بنظام (البابل شيت)
الأسئلة اختيار من متعدد فقط
يتسلم الطالب ورقة مفاهيم
لا يجوز اصطحاب الكتاب المدرسي أو التابلت.
يكون امتحان المواد التي لا تضاف للمجموع (التربية الدينية ،التربية الوطنية، الاقتصاد والاحصاء) بلجان مراقبة ومؤمنة وضمن جدول الامتحانات المُعتمد.
يؤدى طلاب المدارس الدولية امتحان مواد الهوية القومية طبقاً للجدول المُعتمد بلجان مؤمنة ومراقبة وطبقاً لأرقام الجلوس المُعدة من قبل لجان النظام والمراقبة لامتحان شهادة اتمام الدراسة الثانية العامة.
الطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) والطلاب المكفوفين يتم امتحانهم اسوة بما هو متبع العام الماضي و طبقاً للجداول المعتمدة.

المصدر: elbalad

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