تعرف علي قصة النبي وأبو بكر الصديق ودخولهما رهانًا مع آخرين|فيديو

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صورة الخبر: الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق
الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إن الله سبحانه وتعالى قال “ألم غلبت الروم، في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله”

وأضاف علي جمعة، خلال تقديمه برنامج “القرآن العظيم”، عبر فضائية “صدى البلد”، إنه عندما غلب الفرس الروم، كان المشركون في حالة من السعادة، مؤكدا أنه حتى أبو بكر، لما نزل هذه الآيات قال “أتناحبوني أي تراهنوني على أن الروم ستنتصر على الفرس بعد ثلاث سنوات على 10 من الأبل”.

وتابع عضو هيئة كبار العلماء، أن سيدنا أبو بكر، أخبر الرسول عن رهانه مع المشركين، فأكد له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هكذا ذكرت، إن يزيد عدد السنوات من 3 سنوات إلى 9 سنوات ، وأن يكون بدلا من 10 من الأبل أن يكون 100.



وأشار علي جمعة إلى أن سيدنا أبو بكر ذهب إلى المشركين، ورفع الرهان من 10 من الأبل إلى 100، وعدد السنوات من 3 إلى 9، وبالفعل غلبت الفرس بعد 9 سنوات.

وأكد عضو هيئة كبار العلماء، ان أبو حنيفة قد أكد أن جميع العقود الفاسدة حلال ما بين غير المسلمين لأن مكة لم تكن دار إسلام في ذلك الوقت، وحينها تكون الرهانات حلال.

المصدر: elbalad

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