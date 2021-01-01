تعرف علي قصة النبي وأبو بكر الصديق ودخولهما رهانًا مع آخرين|فيديو

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إن الله سبحانه وتعالى قال “ألم غلبت الروم، في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله”
وأضاف علي جمعة، خلال تقديمه برنامج “القرآن العظيم”، عبر فضائية “صدى البلد”، إنه عندما غلب الفرس الروم، كان المشركون في حالة من السعادة، مؤكدا أنه حتى أبو بكر، لما نزل هذه الآيات قال “أتناحبوني أي تراهنوني على أن الروم ستنتصر على الفرس بعد ثلاث سنوات على 10 من الأبل”.
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