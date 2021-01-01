شيخ الأزهر علي المسلمين الأستعداد لليلة القدر بهذه الطريقة

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صورة الخبر: ليلة القدر
ليلة القدر


ما هي الصورة التى يجب أن يكون عليها الصائم فى نهار رمضان وليلة القدر؟ سؤال أجاب عنه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حينما كان يتولى منصب مفتى الجمهورية.

وجاء رد الإمام الأكبر كالآتى: نقول للمسلمين بهذه المناسبة في كل مكان "عليكم بالاجتهاد في الحصول على خير هذه الليلة؛ فمن حُرِمَ خيرها فقد حُرِمَ الخير كله، وأكثروا من ذكر الله، وقراءة القرآن، والصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واطلبوا النصر من الله على النفس والهوى والشيطان".

وكان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، قد تحدث عن أن الرزق نوعان، فالنوع الأول وهو الرزق المادي المرتبط بالطعام والشراب والمال وما يتعلق بذلك من صحة وجاه وسلطان، متابعا: "هناك رزق أخر وهو الرزق الروحي وهو أهم ويتمثل في الإيمان والهدي والاهتداء إلى الله والإيمان بالله.. والقلب اليقظ يذكر صاحبه بالله دائما.. وحسن الفهم والأخلاق وغيرها من نعم الله".



وأضاف شيخ الأزهر، خلال برنامج "الإمام الطيب"، الذى يعرض على قناة الحياة: "هناك نعم ظاهرة ونعم باطنة.. والنعم الظاهرة هي الرزق الظاهر.. والنعم الباطنة وما أكثرها من الرزق الباطن.. وهذا يدل على سعة الرزق.. ورزق الله لا ينقطع ولا يتوقف".

المصدر: youm7

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