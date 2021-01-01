دار الإفتاء تجيب .. هل الزواج فى رمضان حرام؟

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هل الزواج في رمضان حرام؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية وأجاب على السؤال الدكتور محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.



وقال شلبى: "يجوز عقد الزواج في رمضان لكن الذي لا يجوز هو العلاقة الزوجية في نهار رمضان لأنها تفطر".



وكانت دار الإفتاء المصرية أكدت أن من مبطلات الصوم: الجماع عمدًا في نهار رمضان، ومن يفعل ذلك فعليه القضاء والكفارة في جميع المذاهب، ولكن هل الكفارة على الزوج والزوجة معًا؟ بعض المذاهب ترى ذلك، وبعضها ترى الكفارة على الزوج، أما الزوجة فعليها القضاء فقط، وإن كان الاثنان شريكين في الإثم والمعصية.



وأجابت دار الإفتاء المصرية فى وقت سابق على سؤال نصه:" يعتقد بعض الناس أن جماع الزوج لزوجته فى ليالى رمضان حرام، فما حكم الجماع بين الزوجين فى ليالى رمضان؟"، وجاء رد الدار كالآتى: جماع الزوج لزوجته فى ليالى رمضان جائز شرعًا، ما لم يكن هناك عذر شرعى كالحيض والنفاس، قال تعالى: {أُحِلَّ لَكُم? لَي?لَةَ ?لصِّيَامِ ?لرَّفَثُ إِلَى? نِسَا?ئِكُم?? هُنَّ لِبَاس? لَّكُم? وَأَنتُم? لِبَاس? لَّهُنَّ? عَلِمَ ?للَّهُ أَنَّكُم? كُنتُم? تَخ?تَانُونَ أَنفُسَكُم? فَتَابَ عَلَي?كُم? وَعَفَا عَنكُم?? فَ?ل?ـ?َ?نَ بَ?شِرُوهُنَّ وَ?ب?تَغُواْ مَا كَتَبَ ?للَّهُ لَكُم?? وَكُلُواْ وَ?ش?رَبُواْ حَتَّى? يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ?ل?خَي?طُ ?ل?أَب?يَضُ مِنَ ?ل?خَي?طِ ?ل?أَس?وَدِ مِنَ ?ل?فَج?رِ? ثُمَّ أَتِمُّواْ ?لصِّيَامَ إِلَى ?لَّي?لِ} [البقرة: 187].



وقال الجصاص فى "أحكام القرآن" (1/ 237) عند تفسيره للآية السابقة: "فَأَبَاحَ الْجِمَاعَ وَالْأَكْلَ وَالشُّرْبَ فِى لَيَالِى الصَّوْمِ مِنْ أَوَّلِهَا إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ"، وعليه فجماع الزوج لزوجته في ليالي رمضان جائز شرعًا، إذا لم يكن هناك عذر شرعي يمنع الجماع كالحيض والنفاس.

