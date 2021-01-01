أمريكا تقرر منع أى سفينة ترفع العلم الروسى من الدخول لموانيها

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › أمريكا تقرر منع أى سفينة ترفع العلم الروسى من الدخول لموانيها

صورة الخبر: منع أى سفينة ترفع العلم الروسى
منع أى سفينة ترفع العلم الروسى


قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه سيطالب مجلس الكونجرس بتخصيص المزيد من الأموال لأوكرانيا الأسبوع المقبل، متابعا: قررت منع أى سفينة ترفع العلم الروسي من الدخول لموانئ الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف الرئيس الأمريكي، في كلمة له حول الحرب الأوكرانية الروسية: سنضمن التدفق الثابت للأسلحة إلى أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة، موضحا أن معركة كييف كانت انتصارا تاريخيا لأوكرانيا.

وتابع جو بايدن: نتشارك المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا، وسنقدم 500 مليون دولار كمساعدات اقتصادية لأوكرانيا وقدمنا مليار دولار خلال شهرين.

وقال الرئيس الأمريكي: مساعداتنا الجديدة لأوكرانيا بها مسيرات ومروحيات ومدفعية ثقيلة ومدافع هاوتزر.

المصدر: youm7

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أمريكا تقرر منع أى سفينة ترفع العلم الروسى من الدخول لموانيها

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
74354

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager