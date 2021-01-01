أمريكا تقرر منع أى سفينة ترفع العلم الروسى من الدخول لموانيها



منع أى سفينة ترفع العلم الروسى منع أى سفينة ترفع العلم الروسى



قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه سيطالب مجلس الكونجرس بتخصيص المزيد من الأموال لأوكرانيا الأسبوع المقبل، متابعا: قررت منع أى سفينة ترفع العلم الروسي من الدخول لموانئ الولايات المتحدة الأمريكية.



وأضاف الرئيس الأمريكي، في كلمة له حول الحرب الأوكرانية الروسية: سنضمن التدفق الثابت للأسلحة إلى أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة، موضحا أن معركة كييف كانت انتصارا تاريخيا لأوكرانيا.



وتابع جو بايدن: نتشارك المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا، وسنقدم 500 مليون دولار كمساعدات اقتصادية لأوكرانيا وقدمنا مليار دولار خلال شهرين.

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وقال الرئيس الأمريكي: مساعداتنا الجديدة لأوكرانيا بها مسيرات ومروحيات ومدفعية ثقيلة ومدافع هاوتزر.