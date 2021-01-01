الأهلى يستقر على دعم قلب هجومه بصفقتين فى الصيف

آخر الأخباراخبار الرياضة › الأهلى يستقر على دعم قلب هجومه بصفقتين فى الصيف

صورة الخبر: جهاز الكرة بالأهلى
جهاز الكرة بالأهلى


استقر مسئولو النادى الأهلى على دعم مركز قلب الهجوم بصفقتين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما شهد الدفاع اهتزازا واضحا فى هذا الموسم بسبب تراجع أداء بعض اللاعبين وإصابة الآخر.

وأكد مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى أنه تم الاتفاق على التعاقد مع مهاجم أجنبى، ومن أبرز المرشحين جاكسون موليكا مهاجم ستاندرليج البلجيكى المعار لقاسم باشا التركى على أن يكون التعاقد معه على حساب واحد من اللاعبين الأجانب الموجودين فى الفريق.

وأضاف المصدر أن هناك اتفاقا أيضا على التعاقد مع مهاجم محلى ويعد أحمد عاطف نجم هجوم فيوتشر على رأس المرشحين، بعد المستويات الكبيرة التى يقدمها اللاعب رفقة فيوتشر فى هذا الموسم.

وفى سياق آخر أدى فريق الأهلى مرانه الثانى فى المغرب، استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء، فى إياب الدور ربع النهائى من دورى أبطال أفريقيا.

وخاض الأهلى مرانه فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس على ملعب العربى الزاولى الخاص بنادى الاتحاد البيضاوى بمدينة كازابلانكا، استعدادًا للمباراة التى من المقرر أن تجمع الفريقين يوم غد الجمعة على ملعب مركب محمد الخامس.

وعقد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى، محاضرة قصيرة فى الملعب قبل أن يؤدى الفريق فقرات بدنية وخططية متنوعة، ثم أجرى موسيمانى تقسيمة كرة قوية بين اللاعبين.

المصدر: youm7

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الأهلى يستقر على دعم قلب هجومه بصفقتين فى الصيف

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
50006

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager