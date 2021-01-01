الأهلى يستقر على دعم قلب هجومه بصفقتين فى الصيف

استقر مسئولو النادى الأهلى على دعم مركز قلب الهجوم بصفقتين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما شهد الدفاع اهتزازا واضحا فى هذا الموسم بسبب تراجع أداء بعض اللاعبين وإصابة الآخر.
وأكد مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى أنه تم الاتفاق على التعاقد مع مهاجم أجنبى، ومن أبرز المرشحين جاكسون موليكا مهاجم ستاندرليج البلجيكى المعار لقاسم باشا التركى على أن يكون التعاقد معه على حساب واحد من اللاعبين الأجانب الموجودين فى الفريق.
وأضاف المصدر أن هناك اتفاقا أيضا على التعاقد مع مهاجم محلى ويعد أحمد عاطف نجم هجوم فيوتشر على رأس المرشحين، بعد المستويات الكبيرة التى يقدمها اللاعب رفقة فيوتشر فى هذا الموسم.
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