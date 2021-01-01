الارصاد : ارتفاع درجات الحرارة غدا بكل المحافظات



ارتفاع درجات الحرارة ارتفاع درجات الحرارة



تشهد حالة الطقس غدا، ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدلا على السواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد.



ويظل حالة الطقس غدا، ليلا، مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، حول حالة الطقس غدا، يكون هناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

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ويشهد الطقس غدا، بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس غدا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 29 15الإسكندرية 24 14وادي النطرون 28 15طنطا 27 13شبين الكوم 28 14دمنهور 26 14بلطيم 22 13مطروح 23 13السلوم 23 13سيوة 29 12بورسعيد 23 15دمياط 24 14الزقازيق 27 14المنصورة 28 13الإسماعيلية 30 14السويس 29 14العريش 22 13رفح 21 13رأس سدر 28 15نخل 27 13نويبع 32 20طابا 33 20كاترين 27 12الطور 27 20شرم الشيخ 33 21الغردقة 32 20مرسى علم 33 21الفيوم 31 14بني سويف 32 14المنيا 31 14أسيوط 30 15سوهاج 34 17قنا 36 19الأقصر 36 20أسوان 37 21إدفو 37 20أبو سمبل 36 21الوادي الجديد 34 18شلاتين 31 18أبو رماد 30 19حلايب 29 19رأس حدربة 30 20