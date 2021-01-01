الارصاد : ارتفاع درجات الحرارة غدا بكل المحافظات

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صورة الخبر: ارتفاع درجات الحرارة
ارتفاع درجات الحرارة


تشهد حالة الطقس غدا، ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدلا على السواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ويظل حالة الطقس غدا، ليلا، مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، حول حالة الطقس غدا، يكون هناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

ويشهد الطقس غدا، بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 29 15
الإسكندرية 24 14
وادي النطرون 28 15
طنطا 27 13
شبين الكوم 28 14
دمنهور 26 14
بلطيم 22 13
مطروح 23 13
السلوم 23 13
سيوة 29 12
بورسعيد 23 15
دمياط 24 14
الزقازيق 27 14
المنصورة 28 13
الإسماعيلية 30 14
السويس 29 14
العريش 22 13
رفح 21 13
رأس سدر 28 15
نخل 27 13
نويبع 32 20
طابا 33 20
كاترين 27 12
الطور 27 20
شرم الشيخ 33 21
الغردقة 32 20
مرسى علم 33 21
الفيوم 31 14
بني سويف 32 14
المنيا 31 14
أسيوط 30 15
سوهاج 34 17
قنا 36 19
الأقصر 36 20
أسوان 37 21
إدفو 37 20
أبو سمبل 36 21
الوادي الجديد 34 18
شلاتين 31 18
أبو رماد 30 19
حلايب 29 19
رأس حدربة 30 20

المصدر: elbalad

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