تعرف على أفضل أجهزة تشغيل الموسيقى MP3 في 2022



أجهزة تشغيل الموسيقى أجهزة تشغيل الموسيقى

يوجد العديد من أنواع الموسيقى أجهزة تشغيل الموسيقى MP3، ومع انتشار الأجهزة الذكية الحديثة باختلاف فئاتها وأنواعها، يتوفر الكثير من تطبيقات تشغيل الموسيقى على هواتف أندرويد، لتشغيل ملفات الصوت بأنواعها، ولكن يبحث بعض عشاق الموسيقى عن أجهزة بديلة نظرا لأن تطبيقات الأجهزة المحمولة لا توفر المزيد من الميزات والعديد من الأدوات الضرورية لتشغيل الموسيقى، لذلك أنت بحاجة إلى معرفة أفضل أجهزة تشغيل الموسيقى MP3، والتي توفر أعلى دقة وأسعار معقولة، إليك أبرزها بحسب ما ذكره موقع androidcentral.



1. جهاز FiiO M11:

يحتوي جهاز FiiO M11 على أفضل دقة صوت وشاشة سهلة الاستعمال تعمل باللمس ونظام تشغيل أندرويد 10، كما أنه يدعم العديد من الملفات الموسيقية، ويوفّر صوت بلا انقطاع بفضل فك تشفير MQA 8x، وبالنسبة للذاكرة فيمكن المد ل 64 جيجابايت يتاح زيادتها عبر microSD، ويبلغ سعره 700 دولار.



2. جهاز SanDisk Clip Jam:

يعد جهاز SanDisk Clip Jam من أفضل أجهزة MP3 الرخيصة الثمن، فهو جهاز متميز في الشكل ببوصة واحدة وأزرار التنقل الكبيرة مما يجعله سهل الاستخدام مع إمكانية سحب الملفات وإسقاطها وتشغيلها بتنسيقات صوتية شهيرة منها AAC، كما يعمل حتى 18 ساعة وبصوت عالٍ، وتبلغ سعة التخزين 8 جيجابايت.

قد يعجبك أيضا...

3. جهاز HiBy R3 Pro Saber:يعد هذا الجهاز من أفضل الأجهزة عالية الجودة ولكنها تدخل ضمن الشريحة المتوسطة، يوفر مشغل MP3 بشاشة تعمل باللمس صوتًا متوازنًا ويدعم برامج الترميز المتقدمة مثل UAT و LDAC.كما يمكن أيضًا الحصول على اتصال Wi-Fi و Bluetooth، مما يتيح لك تشغيل الموسيقى من أي نظام أساسي، ويبلغ سعره 209 دولارات على أمازون.4. جهاز Astell & Kern KANN Alpha:تعرف منتجات Astell&Kern الكورية بسعرها العالي جدا، لكنها تعطي قيمة مقابل هذا المبلغ فقد تصل إلى 2,500 دولار أمريكى وأكثر، ويعد مشغل الموسيقى Astell & Kern KANN Alpha من أفضل أجهزة الشركة، وأبهظها ثمنا أيضا لكن في المقابل ستحصل على أعلى دقة صوت وتصميم رائع، حيث يضم جميع المنافذ والأشياء الفنية، مما جعله الاختيار المفضل لمهندسي الصوت وعشاق الموسيقى.5. جهاز HIFI WALKER H2:يعد مشغل الموسيقى Hifi من أفضل أجهزة الـ MP3 معقولة الثمن، حيث يوفر صوتا عالي الدقة ومفصلًا، ويدعم موسيقى هاي فاي الخالية من التشويه، ويتميز هذا الجهاز بسهولة الاستخدام بحيث التنقل بسهولة عبر عجلة التمرير، فيتحكم بشكل بديهي في التشغيل والإيقاف بإصبع واحد، ويمكن أن تصل سعة الذاكرة إلى 256 جيجابايت بفضل وجود فتحة MicroSD.6. جهاز سوني NW-A55 Walkman:يعد هذا الجهاز من الأجهزة العملية جدا والذي يوفر تشغيل كل أنواع الموسيقى بشكل مثالي جدا، كما يقوم بتشغيل كل التطبيقات عبر الاتصال بشبكة الواي فاي، ويقوم بتشغيل الفيديوهات أيضا، ويتوفر بحجم ذاكرة 16 جيجابايت فقط قابلة للزيادة كما يعمل ببطارية ليثيوم قابلة للشحن وعمر البطارية تصل إلى 30 ساعة من الاستخدام الدائم .7. جهاز أبل iPod Touch (7th Generation):يعد هذا الجهاز من أحدث وأسهل الأجهزة المستخدمة في تشغيل الموسيقى، فقد صمم بشكل عملي جدا، مما يتيح إمكانية الاستماع إلى قوائم التشغيل بشكل كامل مع الحفاظ على جودة ونوع الموسيقى المشغلة، ويمكن إنشاء أكثر من قائمة تشغيل، فهو قادر على استيعاب 32 جيجابايت من الموسيقى، بالإضافة إلى أنه يحتوي على مقبس صوت 3.5 ملمتر.