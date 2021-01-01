تنضم الصين للدول الباحثة عن كواكب شبيهة بالأرض للحياة البشرية



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

تحاول الصين الآن العثور على كواكب ذات ظروف تشبه الأرض لإيجاد كواكب بديلة للبشر بها الظروف المواتية للحياة في مهمة يطلق عليها اسم Earth 2.0.



وتهدف المهمة إلى البحث عن كواكب خارجية تقع خارج النظام الشمسي، ومحاولة من الأكاديمية الصينية للعلوم للبحث عن الكواكب التي يمكن أن تسكنها البشرية باستخدام الأقمار الصناعية.



والقمر الصناعي المكلف بهذه المهمة في المراحل النهائية من مرحلة التصميم الأولية، وإذا تمت مراجعته بنجاح بحلول يونيو المقبل يمكن بناؤه وإطلاقه على صاروخ لونغ مارش بحلول نهاية عام 2026.

قد يعجبك أيضا...

ومن المقرر أن يكون القمر الصناعي مسلحًا بسبعة تلسكوبات، وسينظر في أعماق الفضاء لمدة أربع سنوات. وسوف تشهد ستة من التلسكوبات كوكبة Cygnus-Lyra، التي تم فحصها بواسطة تلسكوب Kepler التابع لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا.ولدى تلسكوب Kepler عدسة الجاذبية الدقيقة، والتي تعمل على رؤية الكواكب التي لا تدور حول أي نجم، والأجسام الشبيهة بنبتون بعيدة جدًا عن شمسها الأم. وإذا نجح فسيكون أول تلسكوب من نوعه يعمل من الفضاء.يذكر أنه منذ وقت ليس ببعيد أعلنت وكالة ناسا عن أن عدد الكواكب الخارجية التي تم العثور عليها قد تجاوز 5000. واكتشف تلسكوب Kepler الفضائي المتقاعد الآن أكثر من 2600 كوكب خارج المجموعة الشمسية بين إطلاقه في عام 2009 وتقاعده في عام 2018. كما اكتشف القمر الصناعي لمسح الكواكب الخارجية العابرة أكثر من 2000 كوكب خارج المجموعة الشمسية منذ إطلاقه في عام 2018.ومن المرجح أن تجد التلسكوبات المستقبلية، مثل تلسكوب نانسي غريس رومان الفضائي المقرر إطلاقه في عام 2027، المزيد من الكواكب وربما حياة غريبة.