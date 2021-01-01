كيفيه تأمين الملفات ونقلها بين ICloud وOneDrive؟



ICloud وOneDrive ICloud وOneDrive

إذا كنت تستخدم جهاز iPad أو Mac في العمل أو تمتلك هاتف iPhone فمن المحتمل أنك بحاجة إلى استخدام كل من Apple iCloud وMicrosoft OneDrive.



وتعمل أنظمة تخزين الملفات الشائعة المستندة إلى مجموعة النظراء على تبسيط عملية تخزين الملفات ونسخها احتياطيًا ومشاركتها. كما أنها تبسط نقل الملفات بين الشبكات (مثل حسابات iCloud الشخصية وحسابات OneDrive الخاصة بالأعمال).



والآن أكثر من أي وقت مضى من المهم التأكد من أن هذه الملفات وعمليات نقلها آمنة. ويمكن أن تساعد بعض أفضل الممارسات في الحفاظ على أمان ملفات iCloud وOneDrive.

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أولًا عليك تعيين كلمة مرور آمنة ومعقدة (تتكون من 12 حرفًا أو أكثر من الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز) على جهاز Mac الخاص بك. يمكنك تعيين كلمة مرور لنظام التشغيل Mac عن طريق فتح تفضيلات النظام (ما عليك سوى النقر فوق رمز Apple داخل شريط عنوان Mac وتحديد هذا الخيار)، والنقر فوق “المستخدمون والمجموعات”، واختيار اسم المستخدم الخاص بك والنقر فوق زر “تغيير كلمة المرور”، وقم بالإنهاء باتباع المطالبات التي يوفرها macOS.يمكنك أيضًا تغيير كلمة مرور حالية لنظام التشغيل Mac، بما في ذلك جعل كلمة المرور أكثر تعقيدًا. لتغيير كلمة مرور Mac: افتح تفضيلات النظام، وانقر فوق الأمان والخصوصية وحدد زر تغيير كلمة المرور.وبالنسبة لأجهزة iPhone وiPad المعاصرة قم بتعيين رمز مرور آمن وتهيئة الجهاز لمحو البيانات بعد 10 محاولات فاشلة لإدخال رمز المرور. ولتعيين أو تغيير رمز مرور iPhone أو iPad: انقر فوق الإعدادات وحدد Face ID & Passcode، ثم انقر فوق Turn Passcode On. ولتجهيز أجهزة iPhone أو iPad لمسح بياناته بعد 10 محاولات فاشلة لإدخال رمز المرور قم بتمكين زر الاختيار Erase Data ضمن نفس قائمة Face ID ورمز المرور.ثانيًا: قم بتشفير جهاز Mac (إذا كنت تستخدم واحدًا). وقم بتمكين FileVault للمساعدة في منع المستخدمين غير المصرح لهم من الوصول إلى بيانات Mac، بما في ذلك الملفات المحلية المخزنة أيضًا في iCloud وOneDrive. ثم قم بتمكين FileVault عن طريق فتح تفضيلات النظام، والنقر فوق الأمان والخصوصية والنقر فوق علامة التبويب FileVault. انقر فوق الزر Turn On FileVault الذي يوجه macOS لتشفير نظام ملفات Mac.ولاحظ أن الخطوة الإضافية التي يتطلبها macOS عادةً، عند العمل باستخدام تفضيلات النظام، هي إدخال اسم مستخدم وكلمة مرور يمتلكان أذونات المسؤول لتهيئة تغييرات النظام.أما بالنسبة لتشفير أجهزة iPhone وiPad فيتم تمكين التشفير الأساسي عند تعيين رمز المرور؛ لذلك من خلال تعيين رمز المرور على أجهزة Apple المحمولة تحدث الخطوة تلقائيًا. يمكنك تأكيد حالة حماية بيانات iPhone وiPad من خلال العودة إلى قائمة Face ID ورمز المرور والتمرير لأسفل؛ حيث يجب عليك قراءة “تم تمكين حماية البيانات”.ثالثًا: تأكد من أن حسابات iCloud وOneDrive تتطلب مصادقة متعددة العوامل (MFA).ومع تمكين أساسيات الأمان هذه يمكنك الشعور بمزيد من الأمان عند تنزيل تطبيق Microsoft OneDrive على أجهزة iPad وiPhone وMac وتسجيل الدخول. بمجرد تسجيل الدخول إلى معرف Apple الخاص بك على هذه الأجهزة يجب على iCloud الاتصال بعد ذلك.وفي حالة إذا لم يتم تمكين iCloud Drive للمعرف الخاص بك فافتح تفضيلات النظام على جهاز Mac وانقر فوق رمز Apple ID، ثم تأكد من تحديد مربع iCloud Drive.وعلى أجهزة iPad أو iPhone انقر فوق الإعدادات وانقر فوق Apple ID، واضغط على iCloud وتأكد من تمكين زر خيار iCloud.اعتمادًا على التكوين الحالي الخاص بك قد تكون هناك خطوة أخرى. قد تضطر إلى النقر أو الضغط على زر الخيارات المصاحب لـ iCloud Drive لتمكين التطبيق المعني من تخزين ملفاته في iCloud. على سبيل المثال: إذا كنت تستخدم iA Writer وترغب في تخزين ملفات البرنامج في iCloud فحدد خيار iA Writer من قائمة خيارات iCloud Drive، إذا لم يتم تمكين الإعداد بالفعل.وبمجرد توصيل الخدمات السحابية انقل الملفات على جهاز Mac عن طريق فتح نوافذ Finder وOneDrive والنقر وسحب الملفات بينهما. وبالنسبة لأجهزة iPad أو iPhone انقر فوق تطبيق الملفات وانتقل إلى موقع الملف الذي ترغب في نقله، واضغط مع الاستمرار على هذا الملف، ثم حدد نقل من النافذة المنبثقة الناتجة.بعد ذلك استعرض للوصول إلى الموقع الذي ترغب في نقل هذا الملف إليه، ثم اضغط على “نسخ” في الزاوية العلوية اليمنى. ونظرًا للاختلافات بين خدمات الملفات فإذا كنت ترغب حقًا في نقل (بدلًا من نسخ) الملف إلى الخدمة الأخرى فستحتاج إلى العودة إلى الموقع الأصلي للملف (أو الدليل) وحذفه؛ حيث يتغير خيار النقل إلى نسخ عند نقل الملفات بين حسابات تخزين الملفات على أجهزة iPhone وiPad.