ما هى أساسيات أمان إنترنت الأشياء (1_2)

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يستمر نمو منتجات وخدمات إنترنت الأشياء (IoT) في الازدهار؛ إذ أصبح من المتوقع أن تكون معظم الأشياء متصلة وتستفيد من الخدمات الرقمية المستندة إلى السحاب. هناك بالطبع آثار أمنية مهمة لجميع هذه الأجهزة المتصلة.



لقد سمعنا جميعًا عن أمثلة على قرصنة إنترنت الأشياء. وما يجعل الأمور أسوأ هو أنه كلما كان منتجك أكثر نجاحًا زاد اهتمام المهاجمين المحتملين به، وهذه المقالة هي الجزء الأول من سلسلة حول ضروريات أمان إنترنت الأشياء وأفضل الممارسات لجميع منتجات إنترنت الأشياء.



تشير بعض التقارير إلى أن الشركات تفقد ما يصل إلى 25 بالمائة من إيراداتها في أعقاب أي هجوم إلكتروني، بالإضافة إلى ذلك فإن التكلفة المقدرة لتنظيم هجوم على أحد أجهزة إنترنت الأشياء الخاصة بهم هي 330 ألف دولار، هذا رقم مؤلم لمعظم قادة الأعمال.

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لحسن الحظ خطت الصناعة خطوات واسعة على مدى السنوات العديدة الماضية لجعل أجهزة إنترنت الأشياء أكثر أمانًا وأكثر صعوبة للمهاجمين. إن أمان إنترنت الأشياء في طريقه لمواصلة التطور والتحسين، وكل عام يصبح الأمر أسهل وأرخص قليلًا لصانعي المنتجات لتنفيذ ميزات الأمان.القائمة التالية هي أهم متطلبات الأمان لجميع منتجات إنترنت الأشياء، وإذا لم تكن لديك هذه العناصر الضرورية في منتجك فقد تكون عرضة للهجوم بشكل مفرط.التشفيرإذا كنت ستشارك في مبادرة منتج أو خدمة إنترنت الأشياء فنحن نوصيك بشدة بالتعرف على التشفير؛ إذ يلعب دورًا مهمًا في جميع جوانب أمان إنترنت الأشياء تقريبًا.هناك العديد من الدورات التدريبية الرائعة المتاحة عبر الإنترنت لتعلم الأساسيات. يعتمد مستوى معرفتك المطلوبة على دورك في مؤسستك. وللمطورين نوصي بمجموعة قوية جدًا من المعرفة والخبرة في مجال الأمان لإنترنت الأشياء.ماهو التشفير؟هو تحويل البيانات لإخفاء محتواها الحقيقي. ويُستخدم أيضًا للتحقق من النزاهة والمصادقة.مفتاح التشفيرهو قيمة عددية تُستخدم في عمليات التشفير. كلما كان المفتاح أكبر كان التشفير أقوى.التشفير المتماثليتم استخدام نفس المفتاح المستخدم لتشفير البيانات لفك تشفيرها. وبالتالي لا بد من أن يكون المفتاح مشتركًا بين الأطراف. ونظرًا لكفاءته النسبية لا يزال يُستخدم حتى اليوم في الجزء الأكبر من الاتصالات.التشفير غير المتماثليتم استخدام مفتاح مختلف لتشفير البيانات مقابل المفتاح لفك تشفيرها. يشكل المفتاحان زوجًا من المفاتيح الخاصة والعامة. يجب عدم مشاركة المفتاح الخاص أبدًا، وهذا النوع من التشفير مهم للمصادقة.الشهادةمجموعة من البيانات التي تحدد كيانًا بشكل فريد بما في ذلك مفتاحه العام ومعلومات أخرى. يتم توقيع الشهادة رقميًا لإثبات صحتها.دالة هاش “تجزئة التشفير”خوارزمية تقوم بتعيين سلاسل من البتات (مثل بيانات الشهادة) إلى سلاسل بتات ذات طول ثابت. إنها قيمة فريدة أقصر بكثير يتم حسابها من خلال مجموعة أكبر من البيانات. وأي تغيير بسيط في بيانات الإدخال يؤدي إلى تغيير جذري في التجزئة.التوقيع الرقميهو نتيجة التحويل المشفر للبيانات (مثل التجزئة) التي عند تنفيذها بشكل صحيح تثبت مصادقة المنشأ وتكامل البيانات. عادةً ما تأخذ المفتاح العام من المرجع المصدق الذي وقع الشهادة وتقوم بفك تشفير التوقيع ومقارنته بالتجزئة التي حسبتها من بيانات الشهادة. إذا تطابقت فهذا جيد.المرجع المصدقكيان موثوق به يقوم بإصدار الشهادات وإبطالها.تعتمد فعالية التشفير على عدم الجدوى الحسابية لهجمات القوة الغاشمة؛ ما يعني أن المهاجم سوف يستغرق وقتًا طويلًا للغاية ليحاول بشكل شامل استخدام كل مفتاح يمكن تصوره من أجل العثور على المفتاح الصحيح لإلغاء تأمين بياناتك.أما أهم متطلبات الأمان لجميع منتجات إنترنت الأشياء فهي:رقم 1: هوية آمنةتحتاج الأجهزة والخدمات السحابية في نظام إنترنت الأشياء إلى الوثوق ببعضها البعض، وتصبح هذه الثقة الأساس لجميع تفاعلاتهم، ويستخدم كل جهاز أو خدمة هوية فريدة يمكن التحقق منها في شكل شهادة للوصول إلى أجزاء أخرى من النظام المصرح له بالوصول إليه.كيف تعمل؟يتم تغليف هوية الجهاز بشهادة فريدة ومفتاح خاص، ويتم توقيع الشهادة من قِبل مرجع مصدق موثوق به. تحتوي هذه الشهادة على تفاصيل تعريف الجهاز مثل: الاسم الفريد والرقم التسلسلي. أما المفتاح فيظل سرًا ولا تتم مشاركته مطلقًا.عند الاتصال بخدمة سحابية يقدم الجهاز شهادة الهوية الخاصة به؛ إذ تتحقق الخدمة من صحتها عن طريق التحقق من توقيع الشهادة. تستخدم معظم أنظمة إنترنت الأشياء تنسيق شهادة x509 وهو نفس التنسيق المستخدم لإدارة هوية مواقع الويب الآمنة.وتقدم العديد من الأنظمة المضمنة ميزات محددة لإنشاء شهادات الهوية وتخزينها بشكل آمن. غالبًا ما تكون هذه جزءًا من أنظمة تسمى Root-of-Trust. بالإضافة إلى ذلك يقدم مقدمو الخدمات السحابية الأدوات والبنية التحتية لتوقيع شهادات الجهاز وتزيد الأجهزة بها، على سبيل المثال: توفر AWS بنية أساسية لتزويد الأجهزة بميزات التزويد الخاصة بـ AWS IoT Core.أهميتهامن خلال هوية فريدة وقابلة للتحقق تتمتع أنظمة إنترنت الأشياء بمزيد من التأكيدات بأن عمليات الاستنساخ غير المصرح بها أو التفاعلات غير الصالحة لا يمكن أن تحدث.رقم 2: اتصال آمنتحتاج أجهزة إنترنت الأشياء إلى الاتصال بالإنترنت بشكل آمن، ويشير الاتصال الآمن عادة إلى هذه الركائز الثلاث.الخصوصيةمنع المتنصرين المحتملين من القدرة على تفسير الرسائل المرسلة والمستلمة.النزاهةمنع المهاجم من العبث بالرسائل وتمريرها على أنها صالحة.المصادقةالتأكد من أن كلًا من مرسل الرسائل ومتلقيها هم من يقولون.كيف يعمل؟نظرًا لأن الاتصال على الإنترنت يتدفق عبر البنية التحتية العامة يمكن لأي شخص عرض البيانات التي يتم توصيلها بين نقاط النهاية، ومع التشفير تكون البيانات محجوبة وغير مجدية رياضيًا لفك تشفيرها بدون المفتاح.ويجب أن يكون المرسل والمتلقي فقط قادرين على فهم البيانات، ولا ينبغي أن يكون المتصنتون قادرين على فهم أي شيء من البيانات.ولإحباط المحتالين المحتملين من محاولة إنشاء اتصالات مع أنظمتك (هجوم man-in-the-middle) يجب أن يكون كل طرف قادرًا على مصادقة الطرف الآخر بشكل متبادل. يتم تحقيق ذلك من خلال التحقق من توقيع شهادة الهوية.وتستخدم معظم أنظمة إنترنت الأشياء بروتوكول أمان طبقة النقل (TLS) الذي يوفر العمود الفقري لمواقع الويب الآمنة. على سبيل المثال: يشتمل نظام التشغيل الشهير لأجهزة إنترنت الأشياء “AWS FreeRTOS” على مكتبة مآخذ آمنة تستند إلى مكتبة TLS مفتوحة المصدر من Arm.لماذا هو مهم؟سيكون للنظام الذي يضمن الخصوصية والنزاهة والمصادقة في اتصالاته مزيدًا من الحماية ضد الأنشطة غير المصرح بها، مثل: التنصت أو التلاعب أو اختطاف النظام أو رفض الخدمة.