بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل سامسونج تدعم هاتف Galaxy Z Fold4

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صورة الخبر: سامسونج
سامسونج

أكدت أحدث التسريبات التي نشرت اليوم على أن هاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Z Fold4 يأتي بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل.

تستعد العملاق الكوري لإطلاق إصدار جديد من هواتفها القابلة للطي خلال الفترة القادمة، ولقد شغل هاتف Galaxy Z Fold4 عدد من التسريبات بالفعل خلال الفترة الأخيرة.

ولقد أكدت أحدث التسريبات التي جاءت عبر “Dohyun Kim” على خطط الشركة لجلب عدد من التحسينات في إعدادات الكاميرة الخاصة بهاتف Z Fold4، والتي تشمل مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل.

ومن المقرر أن يضم الهاتف مستشعر ISOCELL HM3 بحجم 1/2.55 ودقة 108 ميجا بيكسل والذي قدم من سامسونج في هاتف Galaxy S22 Ultra.

أيضاً كشفت تسريبات أخرى جاءت من @chunvn8888 على أن إعدادات الكاميرة في هاتف Z Fold4 تحاكي إصدار سامسونج Galaxy S22 Ultra أيضاً قي كاميرة periscope التي ستأتي أيضاً بدقة 10 ميجا بيكسل.

كما تشمل إعدادات الكاميرة مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر telephoto بدقة 12 ميجا بيكسل لتكبير بصري حتى 3 مرات، أيضاً من المتوقع أن يتم ترقية مستشعر كاميرة السيلفي إلى دقة 10 ميجا بيكسل.

يذكر أن هاتف Galaxy Z Fold4 هو أحد الإصدارات التي تأتي برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 1 Plus، كما يتميز بتصميم خفيف وأنحف من الإصدارات السابقة.

المصدر: بوابه المتميز

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