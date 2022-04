تستعد هواوي لإطلاق nova Y70 Plus في الأول من مايو بقدرة بطارية 6000 mAh

nova Y70 Plus nova Y70 Plus

تبدأ العملاق الصيني هواوي في إطلاق هاتف nova Y70 Plus في الأسواق بدءاً من الأول من شهر مايو المقبل، على أن يأتي الهاتف بقدرة بطارية 6000 mAh وشاشة بحجم 6.75 إنش.



كُشِف عن الصفحة الترويجية لهاتف هواوي nova Y70 Plus في أسواق شمال إفريقيا مؤخراً، واليوم أكدت الشركة على خططها لإطلاق الهاتف في الأسواق بدءاً من الأول من مايو.



ويتوفر هاتف nova Y70 Plus للحجز المسبق بدءاً من 21 إلى 30 أبريل وحتى 30 من شهر أبريل الحالي، على أن تقدم لطلبات الحجز المسبق الأولى عرض مجاني لمكبر صوتي بالبلوتوث وHuawei backpack.

أيضاً تقدم هواوي ضمان للهاتف على مدار عامين، وأيضاً ضمان لتغيير مجاني للشاشة يستمر حتى 50 يوم.ولقد إستعرضت الصفحة الترويجية مواصفات هذا الإصدار الذي يأتي بشاشة بحجم 6.75 إنش، والتي تضم نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.0.أيضاً يتوفر الهاتف بسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت ويدعم التخزين الخارجي، كما يأتي بسعة كبيرة للبطارية 6000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 22.5W.وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي nova Y70 Plus بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8، مع مستشعر بزوايا عرض واسعة 120 درجة ودقة 5 ميجا بيكسل، بينما يأتي المستشعر الأخير بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير.كما ينطلق الهاتف بواجهة EMUI 12، ويتوفر باللون الأزرق والأبيض إلى جانب اللون الأسود، ومن المتوقع أن تكشف هواوي عن سعر الهاتف قريباً.