تعلن شاومي عن هاتف Xiaomi Civi 1S بمعالج Snapdragon 778G Plus



Xiaomi Civi 1S Xiaomi Civi 1S

أعلنت شاومي رسمياً اليوم عن هاتف Xiaomi Civi 1S الذي ينطلق بمعالج Snapdragon 778G Plus وسعر يبدأ من 357 دولار.



يتميز هاتف Xiaomi Civi 1S بشاشة AMOLED بحجم 6.55 إنش، وجودة عرض FHD Plus أو بدقة 2400 في 1080 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، وألوان بعمق 10بت، وكثافة عرض 402 بيكسل لكل إنش، كما يأتي بمعدل لمس 240Hz، وتباين 5000000:1.



كما تضم الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بمستشعر Sony IMX616 بدقة 32 ميجا بيكسل، كما تدعم التركيز التلقائي CyberFocus لتتبع حركة العين.

قد يعجبك أيضا...

أيضاً تدعم الشاشة محتوى HDR10 Plus، ومعايير Dolby Vision HDR، وتتميز الشاشة بسطوع 950 nit، وتأتي بطبقة حماية Corning Gorilla Glass 5.ويدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 778G Plus، وذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR4x، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت في سعة UFS 2.2، كما ينطلق الهاتف بواجهة MIUI 13 ونظام تشغيل Android 12.كما تقدم شاومي في إعدادات الكاميرة الخلفية مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر Sony IMX355 بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، مع مستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل.ويدعم الهاتف عدد من المميزات تشمل Native Beauty Portrait 2.0 للقطات Portrait أكثر كفاءة، كما يأتي بتقنية تجميل 4G من خلال خوارزمية ترتكز على التجميل على مستوى البيكسل.أيضاً يأتي الهاتف بقدرة بطارية 4500 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 55W مع تقنية Qualcomm Quick Charge 4 Plus.وفي الإتصال يدعم هاتف Xiaomi Civi 1S تقنية البلوتوث 5.2، واثنان من شرائح SIM بتقنية 5G، وتقنية WiFi 6، كما يدعم تقنية NFC، ويأتي بمنفذ USB C.كما يضم الهاتف اثنان من المكبرات الصوتية ستريو بتقنية Dolby Atmos، مع محرك linear للإهتزازت، ومستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، ويبدأ سعر الهاتف من 357 دولار.