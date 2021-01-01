تعلن ناسا عن موعد رحلتها المأهولة القادمة إلى المحطة الفضائية

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت وكالة ناسا عن الموعد الذي ستطلق فيه دفعة أخرى من الرواد نحو المحطة الفضائية الدولية.

وجاء في بيان صادر عن الوكالة "وافقت وكالة ناسا على تحديد موعد إطلاق مركبة Crew Dragon في رحلتها المأهولة القادمة نحو المحطة الفضائية الدولية، تم اتخاذ القرار بعد مراجعة جاهزية الطاقم ومركبة الإطلاق والمنصة التي سيطلق منها الصاروخ لنقل المركبة إلى الفضاء".

وأضاف البيان "تم تحديد يوم 23 أبريل الجاري موعدا لإطلاق المركبة، Crew Dragon سترسل إلى مدارات الأرض على متن صاروخ من نوع Falcon 9، الصاروخ سيطلق من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا بتمام الساعة 5:26 بالتوقيت المحلي (12:26 بتوقيت موسكو تقريبا)، وستحمل المركبة إلى المحطة رواد ناسا: كيل ليندغرين، وروبيرت هاينز، ووجيسيكا واتكينز، إضافة إلى الرائدة، سامانثا كريستوفوريتي التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية".

وأشارت ناسا إلى أن المركبة المذكورة من المفترض أن تلتحم بالمحطة الفضائية الدولية في 24 أبريل بتمام الساعة 13:00 بتوقيت موسكو، وأن بوابات الدخول إلى المحطة من المفترض أن تفتح تمام الساعة 14:50، وبعدها بـ 25 دقيقة سيتم الترحيب بالوافدين الجدد إلى المحطة.

المصدر: روسيا اليوم

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