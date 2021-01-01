الأرض بوجه "شرير" في مشهد مذهل من الأقمار الصناعية

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

إذا أردت أن ترى الأرض تبدو كأنها رمز تعبيري عملاق بوجه مبتسم، فإن عرضا لقمر صناعي يمنحنا مثل هذه الفرصة المثيرة للاهتمام.

وتمكن القمر الصناعي GOES-West التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) من رصد صورة تُظهر الأرض وهي تعتليها ابتسامة شريرة.

وشاركت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي صورة GIF التقطها القمر الصناعي، وقال الفريق المشرف على الأقمار الصناعية في تغريدة على "تويتر": "صور بخار الماء هذه من GOES-West لفتت انتباهنا وجعلتنا نبتسم"، ووصفوا ما أنتجته ثماني ساعات متسارعة من يوم الأحد بأنها "نمط طقس مبتسم".

ويمثل اللونان الأبيض والأزرق الرطوبة، بينما يُظهر اللونان البرتقالي والأحمر هواء أكثر جفافا أثناء تحركه فوق هاواي.

ويراقب GOES-West الطقس، بما في ذلك نشاط العواصف والبرق.

وهذه ليست المرة الأولى التي تنتج فيها الأقمار الصناعية صورا تبدو كأنها تحمل وجوها تعبيرية، حيث رأى تلسكوب هابل الفضائي نظام مجرة ??مخيف ذا أعين مثل الحشرة. ولدى المريخ فوهة بركان تعرف بشكل واسع باسم "فوهة الوجه السعيد".

المصدر: روسيا اليوم

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