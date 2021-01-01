بي إم دبليو الفئة السابعة 2023 الجديدة كلياً



بي إم دبليو بي إم دبليو

كشفت بي إم دبليو عن الجيل الجديد كلياً من الفئة السابعة، سياراتها الأكبر والأكثر فخامة، ويقدم الجيل الجديد فئات كهربائية بالكامل لأول مرة.



تقدم السيارة تصميم خارجي مثير لجدل مع مصابيح أمامية مقسومة تضع المصابيح الرئيسية في موضع منخفض نسبياً بالإضافة لمصابيح LED نهارية نحيلة في الأعلى تحافظ على هوية الشركة الكلاسيكية. وتحافظ السيارة على شبك أمامي كلاسيكي ولكن بأبعاد أكبر من أي وقت مضى.



لم تكن السيارة وحدها هي إنجاز بي إم دبليو الوحيد، فقد طورت الشركة عمليات الصناعة والتجميع والمواد المسخدمة أيضاً بهدف خفض الانبعاثات فأصبحت أقل لـ39% من الجيل الماضي. وبالحديث عن أرقام الفئة السابعة 2023 فقد أصبحت أطول بـ5 إنش من الجيل الماضي، بينما حصلت قاعدة العجلات على 0.2 إنش إضافية.

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بدءاً من الفئة الكهربائية i7 xDrive60 فقد حصلت السيارة على محركين كهربائيين ودفع كلي بقوة 255 حصان للمحور الأمامي و308 حصان للمحور الخلفي، أو بقوة مجتمعة قصوى 536 حصان كافية لتحقيق تسارع 0-100 كم/ٍ في 4.5 ثانية. وتأتي الفئة السابعة 740i بمحرك 3.0 لتر 6 سلندر ينتج 375 حصان وتسارع 0-100 كم/س في 5.1 ثانية، وتتربع 760i xDrive على قمة الأداء (حتى الآن) بمحرك V8. ينتج أيضاً 536 بتسارع 0-100 كم/س في 4.3 ثانية.عند دخول الفئة السابعة الجديدة كلياً سنلاحظ مباشرة تطور التصميم وحصول السيارة على تشطيبات فاخرة تشمل تطعيمات الزجاج المحيطة بالركاب من جميع الجهات، والتي تغطي نظام الإنارة الداخلي كما نشاهد في الصور. وحصل الكونسول الوسطي على شاشة وسطية متصلة بلوحة العدادات الرقمية.بالنسبة للعديد من مالكي الفئة السابعة فإن المهم هو ما يحدث في الخلف، وقد أضافت بي إم دبليو ولأول مرة شاشة خلفية ضخمة قياس 31 بوصة بدقة 4K. وعند اختيار وضع المسرح يتحول الصف الثاني إلى قاعة سينما خاصة وتنزل الشاشة من السقف وترتفع الشمسيات الجانبية والخلفية ويتم تعديل زاوي المقاعد الخلفية والإضاءة الداخلية لراحة الركاب لأقصى حد ممكن.يمكن أيضاً الحصول على لوحة لمس مدمجة بالأبواب قياس 5.5 إنش تسمح بالوصول للعديد من خصائص السيارة، ويمكن الحصول على نظام صوتي من 18 مكبر صوت من Bowers & Wilkins أو حتى نظام بقوة 1,965 واط من 36 مكبر صوت.تتميز سيارات بي إم دبليو بقيادتها السلسة أيضاً، وليست الفئة السابعة استثناءً فقد حصلت السيارة على نظام تعليق هوائي قياسي ومخمدات متكيفة، ويمكن طلب محور خلفي بنظام توجيه اختياري يسمح بانعطاف العجلات الخلفية وتصغير دائرة دوران السيارة بـ0.8 متر. وكسيارة عصرية فاخرة، توفر الفئة السابعة حزمة سلامة واسعة ونظام قيادة بدون يدين لسرعات تصل لـ 130 كم/س.