بحلول 2030 مرسيدس تريد خفض 50% من البصمة الكربونية لسيارات

آخر الأخبارأخبار السيارات › بحلول 2030 مرسيدس تريد خفض 50% من البصمة الكربونية لسيارات

صورة الخبر: مرسيدس
مرسيدس

تعتزم مرسيدس لتطوير فئات كهربائية من جميع سياراتها بحلول عام 2030، وتستهدف أيضاً خفض البصمة الكربونية بنسبة 50% عن كامل فترة خدمة سياراتها على الطريق.

تستهدف مرسيدس ذلك من خلال تطوير عمليات تصنيع السيارات، والتي تعتبر مسؤولة عن الجزء الأكبر من انبعاثات الكربون من السيارات الكهربائية، على سبيل المثال يمكن لعملية تصمنيع البطاريات بالطاقة المتجددة خفض 20% من الانبعاثات، وإذا قامت الشركة بإعادة تدوير البطاريات فإن ذلك سيخفض المزيد من الانبعاثات.

يمكن خفض الانبعاثات كذلك عن طريق استعمال المعادن المصنعة بطرق حديثة تخفض من الانبعاثات الناتجة من التصنيع نفسه، وتطمح مرسيدس لإعادة تدوير 100% من البلاستيك والزجاج والفرش الداخلي، وإذا أضافت مرسيدس الطاقة المتجددة لمصانها فسوف يخفض ذلك أيضاً من الانبعاثات بشكل كبير.

المصدر: سعودى شفت

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بحلول 2030 مرسيدس تريد خفض 50% من البصمة الكربونية لسيارات

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
4569

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager