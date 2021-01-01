زياده أسعار سوزوكي ألتو 2022 في مصر

أعلنت شركة مودرن موتورز (وكيل سوزوكي في مصر) عن زيادة على سعر سيارتها سوزوكي ألتو 2022، والتي تعد واحدة من سيارات هاتشباك الاقتصادية الصغيرة المتاحة بالسوق المصري، وهي متاحة بفئة واحدة أصبح سعرها كالتالي بعد الزيادة:
- فئة واحدة من 127 ألف و900 جنيه إلى 149 ألف و900 جنيه (زيادة 22 ألف جنيه).
وتحمل هذه السيارة محرك مكون من 3 اسطوانات بسعة 800 سي سي وبقوة 47 حصان و68 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة 5 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة.
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