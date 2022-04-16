سعر الذهب اليوم الخميس 21 أبريل 2022 في مصر



اسعار الذهب اسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب، اليوم الخميس، استقرارًا، متأثرًا بتعاملات البورصة العالمية التي سجلت نحو 1952 دولارًا للأوقية.



سعر الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 727 جنيهًا.



وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 934 جنيها.

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كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 1090 جنيها.فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1245 جنيها.أسعار سبائك الذهب اليومسجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 5450 جنيه.وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 10900 جنيه.كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 21800جنيه.سعر الجنيه الذهبسجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 8770 جنيهات.يُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعيه الذهب، و تختلف من منتج لآخر.مواصفات الذهب:يتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%.الذهب القديم :لا صحة لما أثير ببعض المواقع الإخبارية، وتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن توقف عمليات بيع وشراء المشغولات الذهبية التي تم دمغها بالطرق التقليدية "القلم" مع سعي وزارة التموين استبدالها بالدمغة بالليزر وذلك " تماشيا مع تطورات العصر".مؤشرات البورصة:تتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.تعاملات البورصة العالمية :سجلت أسعار الذهب إلى 1950 بعد انخفاضه أول أمس بقوة تزامنا مع ضعف الطلب على المعدن الأصفر مع تحسن شهية المخاطرة نوعا ما بأسواق العملات، بالإضافة إلى الارتفاع القوي والملحوظ للدولار الأمريكي لأعلى مستوى له منذ عامين بما يضعف الطلب على الذهب.