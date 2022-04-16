واردات اليابان ترتفع بنسبة 31.2%



واردات اليابان واردات اليابان

قفزت الواردات اليابانية بنسبة 31.2% على أساس سنوي، بسبب ارتفاع أسعار النفط والفحم والغاز، في مقابل توقعات المحللين البالغة 28.9%، في حين تقلص العجز التجاري إلى 412.4 مليار ين (3.2 مليار دولار)،



وذكرت وكالة انباء بلومبرج ان سلسلة العجزالتجاري اليابانية هي الأطول منذ أوائل عام 2015، مما يوفر سببا آخرا محتملا لبيع الين مع استمرار العملة اليابانية في التراجع أمام الدولار.



ولا ترجح بلومبرج أن تكون المكاسب المستمرة في الصادرات كافية لتفوق الواردات ودعم الاقتصاد الهش الذي من المتوقع أن ينكمش قليلا في الربع الأول.

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قال المحلل الاقتصادي يويتشي كوداما من معهد "ميجي ياسودا" للأبحاث في تصريحات صحفيه لبلومبرج "ستكون التجارة محايدة إلى حد كبير بالنسبة للنمو في الربع الأول.. لا أعتقد أن تكون الصادرات محركاً للنمو في المستقبل، في ظل تأثير الوضع في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي علاوة على التوقعات بتباطؤ الصين".قال يوكي ماسوجيما، المحلل الاقتصادي في "بلومبرغ ايكونوميكس": " يُظهر تقرير التجارة لشهر مارس أن ضعف الين قد أصبح مشكلة حقيقية للاقتصاد ... تظل البلاد مثقلة بعجز تجاري ضخم من شأنه أن يضغط على النمو في الربع الأول بأكثر من مُجمع التقديرات".