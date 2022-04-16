واردات اليابان ترتفع بنسبة 31.2%

قفزت الواردات اليابانية بنسبة 31.2% على أساس سنوي، بسبب ارتفاع أسعار النفط والفحم والغاز، في مقابل توقعات المحللين البالغة 28.9%، في حين تقلص العجز التجاري إلى 412.4 مليار ين (3.2 مليار دولار)،
وذكرت وكالة انباء بلومبرج ان سلسلة العجزالتجاري اليابانية هي الأطول منذ أوائل عام 2015، مما يوفر سببا آخرا محتملا لبيع الين مع استمرار العملة اليابانية في التراجع أمام الدولار.
ولا ترجح بلومبرج أن تكون المكاسب المستمرة في الصادرات كافية لتفوق الواردات ودعم الاقتصاد الهش الذي من المتوقع أن ينكمش قليلا في الربع الأول.
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