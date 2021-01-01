حيل مبتكرة فعالة لتنظيف حذائك الأبيض



حذاء الأبيض حذاء الأبيض

من منا لا يمتلك حذاء أبيض مميزا؟ بالتأكيد لديك أيضًا حذاء أو أكثر باللون الأبيض الناصع، وبالرغم من لمسته الرائعة التي يمنحها لإطلالتك، إلا أنه يتلوث سريعًا ما يجعل مظهره باهتًا، ولكن لا داعي للقلق بعد الآن.. إليك أبسط الخطوات لتجعل حذاءك الأبيض جديدًا.



كيف تجعل حذاءك الأبيض جديدا؟

الحذاء الأبيض هو أكثر ما ترتديه فئة الشباب سواء من الرجال أو الفتيات، فهو يتناسب جدًا مع الملابس والموديلات بمختلف ألوانها وأشكالها، بل ويُكمل عنصر الأناقة واللمسة الجمالية الأخيرة.



ولكن نظرًا لأن اللون الأبيض يتسخ سريعًا وتظهر عليه علامات التلوث بشكل كبير، لهذا يبحث الجميع على بعض الطرق الفعالة كي يظل الحذاء نظيفًا طول الوقت، وكأنه تم شراؤه للتو، فبعض الطرق غير مكلفة تمامًا ولا تضر بالحذاء، وذلك لأن بعض الأحذية تتلف عند غسلها بالماء أو استخدام المواد المبيضة.

قد يعجبك أيضا...

عند عودتك من الخارج بالتأكيد سيحتاج حذاؤك الأبيض إلى بعض خطوات التنظيف السريعة، حتى يعود كما كان وكأنه جديد، لهذا السبب جمعنا لك بعض الطرق الطبيعية الآمنة لتنظيف حذائك الأبيض كالآتي:استخدم معجون الأسنانيعد معجون الأسنان أكثر المواد المستخدمة في تنظيف الأحذية بشكل عام، فهو يحافظ على لون الحذاء الأبيض، ويمكنك استخدامه من خلال تنظيف الحذاء بقطعة قماش جافة أولاً من الأوساخ الموجودة به.من ثم مسح الحذاء مرة أخرى باستخدام قطعة قماش مبللة، حتى يتم التخلص من الأتربة الصعبة، والآن يمكنك وضع معجون الأسنان على فرشاة أسنان قديمة وتنظيف الحذاء بها، مع تجفيفه فيما بعد بواسطة قطعة قماش جافة ووضعه في مكان مفتوح حتى يتعرض للهواء ويصبح أكثر جفافًا.ضع قليلا من المنظفاتبعض أنواع الأحذية يمكن وضعها في الماء دون أن تتلف أو تسوء جودتها، فإذا كان حذاؤك من هذا النوع فإن استخدام المنظفات الطريقة الأنسب لك، إذ يتم إزالة رباط الحذاء أولًا من ثم وضع الحذاء في وعاء به ماء وصابون، أو شامبو أو حتى سائل تنظيف الأطباق، وبواسطة فرشاة أسنان قديمة نظف الحذاء جيدًا والأربطة وضعها في مكان مفتوح، حتى يجف كلاهما جيدًا.ولكن تجنب فرك الأماكن التي تحتوي على كتابة أو ملصق حتى لا تزيلها، وتتسبب في تلف الحذاء أو تغير مظهره للأسوأ، كما يجب الضغط على الحذاء حتى يتخلص من الماء الزائد، ومسحه أيضًا بقطعة قماش نظيفة بعد غسله لإزالة أي شيء عالق به، وأخيرًا يفضل وضع الحذاء في مكان مشمس.استخدم قليلا من المبيضيمكنك الاستعانة بمبيض الملابس في تنظيف حذائك الأبيض، ولكن يجب تخفيف المبيض وذلك من خلال وضع 5 أضعاف المبيض من الماء، وبعد تخفيفه ارتدِ قفازا للحفاظ على يديك، وبواسطة فرشاة قديمة ضع المبيض على الحذاء.من ثم افرك الحذاء حتى يتم التخلص من كافة البقع المتعلقة به، وأخيرًا امسح الحذاء بقطعة قماش نظيفة وضعه في الهواء لمدة 6 ساعات على الأقل.استخدم عصير الليمونيمكن لعصير الليمون أن يكون عنصرك الفعال في تنظيف حذائك الأبيض، وإظهاره كأنه حذاء جديد أنيق ونظيف للغاية، ويمكنك تنظيفه عن طريق وضع 3 أضعاف كمية عصير الليمون من الماء.نظف الحذاء أولا بقطعة قماش للتخلص من الأتربة والأوساخ الموجود به، من ثم ضع قطعة قماش في مزيج الماء وعصير الليمون، ونظف الحذاء جيدًا من ثم أخرجه في الهواء حتى يجف تمامًا.ضع نشا الذرة وصودا الخبزبالرغم من أن تلك الطريقة بسيطة، إلا أنها ستساعدك في الحصول على حذاء أبيض نظيف خالٍ من البقع، ويتم تطبيقها عن طريق وضع ½ كوب من النشا مع ربع كوب من البيكنج بودر، إضافةً إلى ربع كوب من صودا الخبز، من ثم امزج المكونات جيدًا كما يمكنك إضافة بضع نقاط من الزيت العطري.بعد خلط جميع المكونات جيدًا حتى تمام التجانس، ضع المزيج على الحذاء ونظفه باستخدام قطعة من القماش، وبعد الانتهاء اترك الحذاء حتى يجف ويفضل ارتداؤه بعد مرور عدة ساعات.جرب غسل الحذاء الأبيض في الغسالةتتماشى تلك الطريقة مع الأحذية المصنوعة من القماش فقط، ويمكنك تطبيقها عن طريق إزالة جميع الأوساخ العالقة بالحذاء أولًا، من ثم وضع مسحوق الغسيل والماء البارد في الغسالة، بعد مرور عدة دقائق بسيطة، أخرجه من الماء وضعه في الهواء حتى يجف.استخدم خليط الخل وصودا الخبزيعد الخل وصودا الخبز اختيارا مناسبا لتنظيف حذائك الأبيض، وكذلك التخلص من رائحته الكريهة، حيث يتم خلط ملعقة من الماء الدافئ مع ملعقة صودا الخبز أخرى من الخل، امزج المكونات حتى تختلط جيدًا، وبواسطة فرشاة أسنان استخدم الخليط ونظف الحذاء حتى تتخلص من جميع الأوساخ، وبعد تنظيفه جيدًا بالماء وشطفه عدة مرات ضعه في الهواء حتى يجف.طرق أخرى بسيطة لتنظيف الحذاء الأبيضتوجد عدة طرق أخرى يمكنك اعتمادها لتنظيف الحذاء بشكل سريع، ودون أن تعرضه للماء أو تتركه في الهواء لساعات طويلة، وتتمثل تلك الطرق فيما يلي:الممحاة: إذ يمكنها إزالة بقع الأعشاب أو البقع الأخرى، وهي من أكثر العناصر المستخدمة.الكحول: وهو الاختيار الأفضل في حالة وجود بقع حبر، ويتم استخدامه عن طريق وضع القليل منه على قطعة قطن، من ثم فرك وتنظيف الحذاء.مزيل طلاء الأظافر: حيث يتناسب أيضًا مع الأحذية الجلدية المتسخة بالحبر.نصائح عند غسل الحذاء الأبيضإذا كنت ترغب في تنظيف حذائك الأبيض بالماء، فيجب اتباع عدة نصائح حتى لا تعرضه للتلف، ومنها الآتي:يجب إزالة الأربطة حتى لا تتشابك عند وضعه في الغسالة.استخدم الخل الأبيض في الماء للتخلص من الرائحة الكريهة.يجب تجفيف الحذاء قبل وضعه في الشمس.أسباب تغير لون الحذاء للأصفرهناك عدة أسباب قد تكون المسؤولة عن تغير لون حذائك الأبيض إلى اللون الأصفر الشاحب، وتشمل تلك الأسباب ما يلي:تعرض الحذاء لأشعة الشمس لفترات طويلة.غسل الحذاء باستمرار، حيث يمكنك تنظيفه بقطعة قماش جافة فقط.استخدام المواد المبيضة بشكل مبالغ فيه.ترك الأوساخ فترة طويلة على الحذاء دون تنظيفه.نصائح للحفاظ على حذائك الأبيضالحذاء هو ما يُكمل إطلالتك النهائية بلمسة أنيقة، لذا يجب اتباع بعض النصائح للحفاظ على مظهره بشكل جيد، ومنها ما يلي:يفضل استخدام واقي أحذية، خاصةً عند السير في أماكن مُتربة أو بها عشب أخضر صغير.ينصح بغسل الأحذية القماشية في الغسالة فقط.استخدام الممحاة فقط إذا كانت الأوساخ بسيطة.تنظيف البقع باستمرار، وذلك لتجنب وصول البقع إلى النسيج الداخلي.إلى هنا نكون قد قدمنا لك أفضل الطرق التي تساعدك في جعل حذائك الأبيض نظيفًا، تمامًا وكأنه جديد، فقط ما يلزمك الآن هو التجربة.