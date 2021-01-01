Oppo تعلن رسميا عن هاتف Oppo A55s 5G بسعر 175 دولارا



Oppo A55s 5G Oppo A55s 5G

بعد أن تم الإعلان، عن Oppo A55 5G، في شهر يناير 2021، بسعر 245 دولارا، قامت أوبو الآن، بإزاحة الستار رسميا، عن الهاتف Oppo A55s 5G، بنفس المواصفات تقريبا، وبسعر أرخص بحوالي 70 دولارا، حيث يأتي، هذا الهاتف الجديد، مع نفس المعالج، Dimensity 700، الذي يدعم شبكات الجيل الخامس، ونفس الكاميرات، سواء الأمامية، أو الخلفية، ولكن مع بعض التحسينات، ونفس البطارية، بالإضافة إلى، شاشة بنفس الحجم، ونفس الجودة، ونفس التصميم، ومع ذلك، سأعرض عليكم الآن، سعر ومواصفات الهاتف Oppo A55s 5G.



مواصفات الهاتف Oppo A55s 5G

موعد الإعلان والإطلاق: هذا الهاتف، وصل بشكل رسمي، يوم 18 أبريل، حيث تم الإعلان عنه، في الصين، وتم طرحه، للطلب المسبق، في نفس اليوم، وستبدأ المبيعات الرسمية، يوم 25 أبريل.



أبعاد الهاتف: أبعاد هاتف أوبو A55s، تتمثل في، ارتفاع يبلغ 163.9 ملم، وعرض يبلغ 75.7 ملم، وسمك 8.4 ملم، وبوزن خفيف جدا، لا يتخطى، الـ186 جراما.

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الشبكة: Oppo A55s 5G، يدعم اتصال، حتى الجيل الخامس 5G، بما في ذلك، 2G، و3G، و4G، و5G، مع دعم، اتصال Wi-Fi 5 (ac)، ودعم تركيب، شريحتي اتصال، Nano-SIM.الشاشة: شاشة هذا الهاتف، تأتي من نوع، IPS LCD، بحجم 6.5 بوصة، وبجودة HD+، وبدقة 1600×720 بكسل، وبسطوع يبلغ 480 شمعة، في البوصة، ومعدل تحديث قياسي، يبلغ 60 هرتز.المعالج: قدمت أوبو، هاتفها الجديد، بمعالج ثماني النواة، من فئة، MediaTek Dimensity 700 5G، وبمعالج رسوميات، من فئة، Mali-G57 MC2، علما بأن، معالج التشغيل، مبني على، تكنولوجيا 6 نانومتر، ويتكون من، نواتين Cortex A76، بسرعة 2.4 جيجا هرتز، و6 أنوية Cortex A55، بسرعة 2.0 جيجا هرتز.الذاكرة: الذاكرة الداخلية، للهاتف Oppo A55s 5G، تأتي بسعة، 128 جيجا بايت، والذاكرة العشوائية، تأتي بسعة، 6 جيجا رام، أو 8 جيجا رام، والذاكرة الداخلية، قابلة للاتساع، من خلال بطاقة، microSD، تصل سعتها، إلى 1 تيرا بايت.الكاميرا الأمامية: الهاتف الجديد، من أوبو، يصل مع، كاميرا أمامية، بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، وتدعم تصوير الفيديوهات، بجودة FHD+، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، وتدعم أيضا، خاصية HDR.الكاميرات الخلفية: يحتوي Oppo A55s 5G، على 3 كاميرات خلفية، بدقة 13 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، وبمستشعر حجمه 25 ملم، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميرا الماكرو، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميرا المسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، والكاميرات الخلفية، تدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، مع دعم، العديد من، خصائص التصوير الرائعة، بما في ذلك، خاصية panorama، وHDR.نظام التشغيل: هذا الهاتف، يعمل بواجهة المستخدم، ColorOS 11.1، التي تستند على، نظام التشغيل، Android 11.البطارية: وبخصوص البطارية، فهي غير قابلة للإزالة، وتأتي من نوع، ليثيوم بوليمر، وبسعة 5000 ملي أمبير، ولا تدعم، الشحن السريع، ولكن الشركة، أدرجت شاحنا عاديا، بقوة 10 واط، في علبة الشراء، وبالإضافة إلى ذلك، فإن منفذ الشحن، يأتي من فئة، USB Type?C 2.0.مميزات الجوالالمعالج ممتاز للغاية، في هذه الفئة السعرية، وبغض النظر عن، أنه يعتمد على، المودم الجديد، sub?6 5G، لتوفير اتصال، شبكات الجيل الخامس، فإنه سريع جدا، ويعد بأفضل أداء ممكن، أثناء تشغيل الألعاب، لفترة طويلة، أو إجراء المهام الثقيلة،سعر الهاتف Oppo A55s 5G، رخيص جدا، مقارنة بالهواتف، التي تدعم 5G، حيث إن، سعره الذي لا يتخطى، 190 دولارا، يجعله من أرخص الهواتف، التي تم إطلاقها، مع دعم 5G، حتى الآن.على الرغم من، أنه لا يعمل بأحدث، نظام تشغيل، من جوجل، Android 12، إلا أنه، يدعم زيادة، مساحة الذاكرة العشوائية، بمقدار 2 جيجا رام، وهذا يعني، أنك إذا قمت، بشراء الإصدار، الذي يضم، 8 جيجا رام، فإنك ستتمكن من، ترقية الذاكرة العشوائية، إلى 10 جيجا رام.يحتوي على، 3 أماكن للبطاقات، اثنان من أجل، شرائح الاتصال، و واحد، من أجل بطاقة الذاكرة الخارجية، microSD.يعتبر من، أرخص الهواتف، التي تحتوي على، 3 كاميرات خلفية، والتي تعد بتجربة تصوير، غير مسبوقة، في هذه الفئة السعرية، حيث إن، مستشعر الكاميرا الرئيسية، كبير جدا، ويصل إلى، 25 ملم، وهذا يجعله يلتقط، صورا أو فيديوهات، بجودة أفضل بكثير، من الهواتف المنافسة.الشاشة تقدم تجربة، رؤية جيدة، حتى تحت ضوء الشمس المباشر، وذلك بفضل، معدل السطوع الذي يبلغ، 480 شمعة، في البوصة، والجودة.يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، ومكبرات الصوت، ويدعم أيضا، إصدار Bluetooth 5.1، ونظام تحديد المواقع العالمي، GPS with A?GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS.يدعم فتح القفل، عن طريق بصمات الأصابع، من خلال، مستشعر البصمة، المدمج في زر التشغيل، على الجانب، ويدعم أيضا، فتح القفل، عن طريق الوجه، بفضل مستشعر Face Unlock، كما أنه يدعم، مستشعرات التسارع، والدوران، والقرب، والبوصلة.عيوب الهاتفدقة الكاميرا الأمامية ضعيفة، ولكنها تدعم، تصوير فيديوهات، بنفس جودة الكاميرات الخلفية، وهي FHD+.تصميم الشاشة قديم، والإطارات الموجود حولها، عريضة نسبيا، وكنا نطمح أن، تأتي بشكل الثقب، بدلا من النوتش.Oppo A55s 5G، لا يدعم، الشحن السريع، ولكن هذا طبيعي، نظرا لسعر الهاتف المنخفض.يعمل بإصدار قديم، من نظام التشغيل، وواجهة المستخدم.لا يدعم، الراديو FM، وأيضا لا يدعم، خاصية NFC.سعر الهاتف Oppo A55s 5Gسعر الهاتف Oppo A55s 5G، يبدأ من، 175 دولارا أمريكيا، للإصدار الذي يضم، 6 جيجا رام، مع 128 جيجا بايت.ويصل إلى، 190 دولارا، للإصدار الذي يضم، 8 جيجا رام، مع 128 جيجا بايت.