

Vivo S15e Vivo S15e

بعد أن، تم التأكيد، أن شركة فيفو، ستعلن رسميا، عن الهاتف Vivo S15e، يوم 25 أبريل، ظهر اليوم، تسريب جديد، يكشف عن، المواصفات الرئيسية، لهذا الهاتف القادم، ويشير إلى أنه، سيكون متوسطا، حيث سيصل، بأحد معالجات سامسونج المتوسطة، التي تدعم، شبكات الجيل الخامس، وسيحتوي على، 3 كاميرات خلفية، وبطارية جيدة، تدعم شحنا سريعا، قويا للغاية، بالإضافة إلى أن، هاتف Vivo S15e، سيعمل بنظام التشغيل، الأحدث من جوجل، وواجهة المستخدم، الأحدث من فيفو، وخلال هذا المقال الجديد، دعونا نتعرف على، جميع المواصفات، التي تم تسريبها.



المواصفات الرئيسية للهاتف Vivo S15e

الهاتف Vivo S15e، سيصل مع، شاشة AMOLED، بحجم 6.4 بوصة، وبجودة FHD+، وبدقة 2400×1080 بكسل، وبمعدل تحديث 90 هرتز، وهذا الهاتف، سيصل أيضا، بمعالج تشغيل، من فئة، Exynos 1080، الذي تم تصنيعه، بواسطة شركة سامسونج، بالاعتماد على، تكنولوجيا بدقة 5 نانومتر، وبمعالج رسوميات، من فئة، Mali-G78 MP10، بجانب ذاكرة داخلية، من فئة، UFS 3.1، وبسعة 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، من نوع، LPDDR4x، وبسعة 8 جيجا رام، أو 256 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام، أو 256 جيجا بايت، مع 12 جيجا رام، كما أن، نظام التشغيل، سيكون Android 12، وواجهة المستخدم، ستكون Origin OS Ocean، الأحدث من فيفو.



وبخصوص الكاميرا الأمامية، فالتسريبات السابقة، تقول إنها، ستأتي بدقة، 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، وستدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، ولكن هذا التسريب الجديد، يشير إلى أن، دقة الكاميرا الأمامية، ستكون 16 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، وستدعم تصوير فيديو، بجودة FHD+ فقط، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، أما بخصوص الكاميرات الخلفية، فستأتي بمستشعر حجمه 26 ملم، وبدقة 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 13 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميرا الماكرو، والكاميرات الخلفية، ستدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30، و60 إطارا، في الثانية.

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أكدت فيفو أن، بطارية الهاتف Vivo S15e، ستأتي بسعة 4700 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع، بقوة 66 واط، وهذا أعلى من، بطارية الهاتف Vivo S12، التي وصلت، بسعة 4200 ملي أمبير، وبدعم شحن سريع، بقوة 44 واط فقط، وأكدت الشركة أيضا، أن مستشعر بصمات الأصابع، سيكون مدمجا، في الشاشة، وعلاوة على ذلك، فإن المميزات الأخرى، ستتمثل في، دعم مكبرات صوت ستريو، ودعم إصدار Bluetooth 5.2، واتصال Wi-Fi 6 (ac)، مع دعم، نظام تحديد المواقع العالمي، GPS with A?GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS.هذه المواصفات، ليست مؤكدة، بنسبة 100%، ويتوجب علينا، الانتظار حتى، يوم 25 أبريل، لمعرفة سعر ومواصفات الهاتف Vivo S15e، ولمعرفة موعد إطلاق الهاتف، إلى الأسواق، وما إذا كان، سيتم إطلاقه، خارج الصين، أم لا، لذلك لا تنسوا، العودة إلينا، في هذا اليوم، لمعرفة جميع التفاصيل الرسمية.