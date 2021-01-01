بعد أن، تم التأكيد، أن شركة فيفو، ستعلن رسميا، عن الهاتف Vivo S15e، يوم 25 أبريل، ظهر اليوم، تسريب جديد، يكشف عن، المواصفات الرئيسية، لهذا الهاتف القادم، ويشير إلى أنه، سيكون متوسطا، حيث سيصل، بأحد معالجات سامسونج المتوسطة، التي تدعم، شبكات الجيل الخامس، وسيحتوي على، 3 كاميرات خلفية، وبطارية جيدة، تدعم شحنا سريعا، قويا للغاية، بالإضافة إلى أن، هاتف Vivo S15e، سيعمل بنظام التشغيل، الأحدث من جوجل، وواجهة المستخدم، الأحدث من فيفو، وخلال هذا المقال الجديد، دعونا نتعرف على، جميع المواصفات، التي تم تسريبها.
المواصفات الرئيسية للهاتف Vivo S15e
الهاتف Vivo S15e، سيصل مع، شاشة AMOLED، بحجم 6.4 بوصة، وبجودة FHD+، وبدقة 2400×1080 بكسل، وبمعدل تحديث 90 هرتز، وهذا الهاتف، سيصل أيضا، بمعالج تشغيل، من فئة، Exynos 1080، الذي تم تصنيعه، بواسطة شركة سامسونج، بالاعتماد على، تكنولوجيا بدقة 5 نانومتر، وبمعالج رسوميات، من فئة، Mali-G78 MP10، بجانب ذاكرة داخلية، من فئة، UFS 3.1، وبسعة 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، من نوع، LPDDR4x، وبسعة 8 جيجا رام، أو 256 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام، أو 256 جيجا بايت، مع 12 جيجا رام، كما أن، نظام التشغيل، سيكون Android 12، وواجهة المستخدم، ستكون Origin OS Ocean، الأحدث من فيفو.
وبخصوص الكاميرا الأمامية، فالتسريبات السابقة، تقول إنها، ستأتي بدقة، 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، وستدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، ولكن هذا التسريب الجديد، يشير إلى أن، دقة الكاميرا الأمامية، ستكون 16 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، وستدعم تصوير فيديو، بجودة FHD+ فقط، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، أما بخصوص الكاميرات الخلفية، فستأتي بمستشعر حجمه 26 ملم، وبدقة 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 13 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميرا الماكرو، والكاميرات الخلفية، ستدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30، و60 إطارا، في الثانية.
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