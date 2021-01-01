وصفات زيت الليمون المنزلية لعلاج مشكلات الشعر



زيت الليمون زيت الليمون

تتعدد فوائد زيت الليمون للشعر، حيث يدخل في علاج الكثير من مشكلات الشعر المختلفة، لذلك لا تفوتوا فرصة التعرف على أهم تلك الفوائد وكيفية الاستفادة منها لأقصى درجة، عن طريق استخدامه في وصفات طبيعية فعالة، كل ما عليكم هو متابعة الأسطر القادمة من هذا المقال.



فوائد زيت الليمون للشعر

توجد العديد من فوائد زيت الليمون للشعر، حيث يساعد تدليك فروة الرأس به في التخفيف من حكة الرأس بالإضافة إلى دوره في تعزيز تدفق الدم بالدورة الدموية مما يعزز بدوره من نمو الشعر، وفيما يلي أبرز تلك الفوائد.



غني بفيتامين سي

يعد فيتامين سي أحد العناصر الغذائية الأساسية الأكثر طلبًا في صناعة منتجات العناية بالشعر والبشرة، ويرجع السبب في ذلك إلى فعالية هذا العنصر في محاربة الجذور الحرة، تلك الجزئيات التي تصبح غير مستقرة عندما تتعرض لأشياء مثل تدخين السجائر أو الأشعة فوق البنفسجية أو العوامل الضارة الأخرى.

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الأمر الذي يؤدي بدوره إلى ظهور علامات الشيب والتقدم في العمر بسرعة أكبر، من هنا يأتي دور هذا الفيتامين الذي يعد من أكثر مضادات الشيخوخة الطبيعية.يمتلك خصائص مضادة للميكروبات والفطرياتتم اختبار زيت الليمون على البشرة كعامل مضاد للميكروبات والفطريات التي تسبب الكثير من المشاكل لفروة الرأس والشعر، من ضمن أهم هذه المشكلات؛ الجلد الجاف الذي يسبب القشرة وتساقط الشعر.يمتلك خصائص مضادة للالتهاباتتسبب فروة الرأس الجافة القشرة للشعر، وتسبب العديد من المشاكل حيث تضعف البصيلات، تخيل مثلًا أن تحاول زراعة حديقة ذات تربة جافة، قد تنمو النباتات فيها بعد عناء لكن ستكون جذورها غير متماسكة وغير صحية وتفتقر إلى المغذيات الطبيعية، فينتهي بها المطاف إلى الموت في النهاية.الأمر نفسه ينطبق على فروة الرأس عندما تكون غير صحية وملتهبة، لحسن الحظ أن فوائد زيت الليمون للشعر تتضمن احتواءه على خصائص مضادة للالتهابات، تساعد في تهدئة فروة الرأس وتعزيز نمو الشعر مرة أخرى.اقرأ أيضًا: أفضل وصفات القرنفل لعلاج تساقط الشعريوازن الزهمصحيح أنه يجب الحرص على عدم جفاف فروة الرأس، إلا أن الزهم الزائد التي تفرزه البشرة الدهنية يعد هو الآخر إحدى المشكلات التي تسبب مشاكل عديدة للشعر وتخلق بيئة غير صحية له، لذلك من المهم تنظيم إفراز هذا الزهم في فروة الرأس لتجنب كل هذا وهو ما يفعله زيت الليمون.تفتيح الشعريمتلك هذا الزيت خصائص تبيض يمكن أن تساعد على إكساب شعرك لونا أفتح، حيث يحتوي على حمض الستريك الذي يعمل كمبيض طبيعي، وبالتالي تفتيح الشعر دون الحاجة إلى اللجوء إلى مواد التبييض الكيميائية التي يتم استخدامها للشعر.معطر طبيعي للشعربالإضافة إلى تفتيح الشعر، يضيف زيت الليمون للشعر رائحة حمضية طبيعية وجميلة، لذلك إذا كنتم من عشاق الروائح الحمضية في الشعر، فلا تفوتوا فرصة استخدام هذا الزيت.كيف يمكن استخدام زيت الليمون العطري على الشعر؟قبل وضع زيت الليمون على شعرك للاستفادة من فوائده العديدة، يجب أن نضع في الاعتبار مجموعة من النقاط الأساسية، على سبيل المثال في حالة إضافة هذا الزيت على الشعر بهدف تفتيح لون الشعر وتم وضعه بكميات زائد في يوم حار، فقد يسبب تهيجا في الجلد بالإضافة إلى الحروق.ولتجنب هذا الأمر يجب تخفيفه بزيت آخر مثل زيت اللوز أو الخروع أو حتى السمسم، كما يجب تجنب التعرض للشمس لفترات طويلة.وصفات زيت الليمون للشعربعد أن قدمنا لكم في الأسطر السابقة أهم فوائد زيت الليمون للشعر وكيفية استخدامه، نأتي الآن إلى الحديث عن أهم الوصفات الطبيعية التي يتم استخدام هذا الزيت بها والتي يمكن من خلالها الاستفادة من تلك الفوائد وهي تتمثل في الآتي:الوصفة الأولىيمكن من خلال هذه الوصفة تحضير زيت الليمون في المنزل دون الحاجة لشرائه من الخارج، ليس عليكم سوى متابعة الخطوات التالية:المكونات اللازمةليمون مجففزيت لوز حلوطريقة التحضيرنضع الليمون المجفف في الكبة ونقوم بطحنه جيدًا، ثم نضع هذا المسحوق في وعاء زجاجي محكم الغلق.نسخن بعد ذلك الزيت ونضيفه إلى الوعاء ونحكم إغلاقه، ثم نضعه في الشمس ونتركه لمدة 3 أيام.بعد مرور الوقت المحدد نقوم بتصفية الزيت للتخلص من بقايا المسحوق به، ثم نستخدمه بعدها كما نشاء.الوصفة الثانيةتعد هذه الوصفة من أفضل الوصفات التي تساعد في علاج مشاكل فروة الرأس من قشرة والتهابات فطرية وصدفية وغيرها، بالإضافة إلى دورها في تهدئة فروة الرأس الملتهبة، أما عن طريقة تحضيرها فهي تتمثل في الآتي:المكونات المطلوبة5 قطرات من زيت الليمون½ كوب من خل التفاح1 ½ كوب ماءطريقة التحضيرنمزج كل المكونات السابقة مع بعضها البعض في وعاء، ثم نستخدمها لشطف الشعر يوميًا.بعد شطف الشعر نقوم بغسله بالماء العادي ونكرر استخدام هذه الطريقة 4 مرات متتالية كل أسبوع.الوصفة الثالثةتساعد مكونات هذه الوصفة في علاج تساقط الشعر وتوفير التغذية اللازمة له، كما تعزز نمو الشعر مرة أخرى، ويمكن تحضير هذه الوصفة من خلال المكونات الآتية:المكونات المطلوبةكوب من زيت جوز الهند4 قطرات من زيت الليمونطريقة التحضيرنمزج المكونين السابقين معًا إلى أن يتجانسا.ندلك فروة الرأس والشعر بهذا المزيج جيدًا خلال الليل لتعزيز الدورة الدموية بفروة الرأس.نغسل الشعر بعد ذلك بالماء الفاتر، ثم نكرر استخدام هذه الوصفة كل ليلة ونغسل الشعر في الصباح للحصول على نتيجة مثالية وشعر قوي.يمكن استخدام هذا الزيت كذلك بطريقة أخرى، حيث يمكنكم مزج بضع قطرات منه مع زيت الشعر الخاص بكم أو الشامبو، للاستفادة من فوائده العديدة للشعر إلى جانب رائحته العطرة، أهم شيء هو عدم استخدامه بشكل مركز على الشعر لأنها قد يكون قاسيًا للغاية عليه.