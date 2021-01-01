تحذير .. عدم تلقيك لقاح كورونا يعرضك للإصابة بمتغيرات أوميكرون

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لقاح كورونا


توصلت دراسة جديدة إلى أنه من غير المرجح أن يطور الأشخاص غير المحصنين المصابين بأوميكرون استجابات مناعية تحميهم من المتغيرات الأخرى لفيروس كورونا.

ووفقا لموقع، timesofindea أن على عكس الأجسام المضادة التي تسببها لقاحات فيروس كورونا، أو العدوى بمتغيرات سابقة لـ SARS-CoV-2، فإن الأجسام المضادة التي يسببها متغيرات أوميكرون Omicron BA.1 و BA.2 لا تحيد الإصدارات الأخرى من الفيروس.

كما وجد الباحثون عندما قاموا بتحليل عينات الدم التي تم الحصول عليها بعد عدوى أوميكرون، أن الأشخاص الذين يعانون من عدوى "اختراق" من أوميكرون Omicron بعد ثلاث جرعات من لقاحات mRNA المصممة لتحييد الإصدارات السابقة من الفيروس لديهم مستويات عالية من الأجسام المضادة المعادلة ضد متغيرين من أوميكرون Omicron، على الرغم من أن الكفاءة كانت أقل من الإصدارات السابقة من SARS-CoV-2.

وأضافوا أنه من غير المرجح أن تدافع الأجسام المضادة المستحثة بـ BA.2 بشكل خاص ضد أي متغير آخر، وتؤكد الدراسة "على أهمية اللقاحات المعززة لحماية المناعة".

المصدر: موقع، timesofindea

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