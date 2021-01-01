تعرف كيف ينتقل مرض البرص



مرض البرص مرض البرص

كيف ينتقل مرض البرص من شخص إلى آخر؟ إذا كنت ترغب في التعرف على الإجابة،

فإليك هذا المقال، فسوف نوضح لك من خلال السطور التالية العديد من المعلومات الهامة عن البرص.. تابعنا



كيف ينتقل مرض البرص

كيف ينتقل مرض البرص؟ سؤال يطرحه الكثير من الأشخاص بسبب خوفهم من انتقال هذا المرض إليهم عن طريق العدوى.

والإجابة هي لا، مرض البرص لا يصنف ضمن الأمراض المعدية، التي قد تنتقل من شخص إلى آخر،

عن طريق التلامس أو الأحضان والقبلات.

وذلك لكونه مرض وراثي ناتج عن خلل جيني موروث من الأم والأب معًا.

أسباب البرص

ما هي أسباب الإصابة بالبرص؟ سؤال بحث الكثير من العلماء عن إجابته،

وقد توصلوا للآتي:

يعد السبب الأساسي للإصابة بالبرص حتي الآن هو وجود بعض العيوب الجينية المتعددة.

التي ينتج عنها فقدان الجسم القدرة على إنتاج مادة الميلانين أو حتى العمل على توزيعها.

مما يؤثر على الجلد والشعر والعينين بشكل سلبي.

لماذا مرض البرص مكروه

يتساءل الكثير من الأشخاص عن سبب استعاذة رسول الله صلى الله عليه وسلم،

من مرض البرص، ولماذا يعد من الأمراض المكروهه، لذا قررنا أن نوضح لكم الإجابة في هذه الفقرة،

وهي كالآتي:

ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله:

“اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيئ الأسقام”. رواه أبو داود والنسائي وأحمد.

وقد أوضح علماء الدين أن سبب استعاذته من هذه الأمراض بالذات لأنها تورث شيئًا في البدن،

وينفر الناس من المصاب بها، وقد يتسبب ذلك في عزلة المريض، واصابته بالاكتئاب، أو فقدان العقل.

قال في عون المعبود: … قال الطيبي: وإنما لم يتعوذ من الأسقام مطلقاً، فإن بعضها مما يخف مؤونته وتكثر مثوبته عند الصبر عليه مع عدم إزمانه كالحمى والصداع والرمد، وإنما استعاذ من السقم المزمن فينتهي بصاحبه إلى حالة يفر منها الحميم ويقل دونها المؤانس والمداوي مع ما يورث من الشين.

مرض البرص في الإسلام

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيئ الأسقام.

رواه أبو داود والنسائي وأحمد.

وقد أوضح أهل العلم أن سبب استعاذته من هذه الأمراض بالذات لأنها تورث شيئًا في البدن،

وينفر الناس من المصاب بها.

قال في عون المعبود: … قال الطيبي: وإنما لم يتعوذ من الأسقام مطلقاً،

فإن بعضها مما يخف مؤونته وتكثر مثوبته عند الصبر عليه مع عدم إزمانه كالحمى والصداع والرمد،

وإنما استعاذ من السقم المزمن فينتهي بصاحبه إلى حالة يفر منها الحميم ويقل دونها المؤانس والمداوي مع ما يورث من الشين.

علاج مرض البرص

يعد البرص من الاضطرابات الوراثية التي تصيب الجلد، والتي من أبرز أعراضها ظهور لون الشعر والجلد باللون الأبيض،

وللأسف الشديد، لا يمكن علاج البرص حتي الآن كونه مرضًا وراثيًا، ناتج عن طفرة جينية،

وعادة ما يوصي الأطباء باتخاذ بعض الاجراءت لحماية المريض مثل الآتي:



استخدام النظارات الطبيب أو اللجوء للجراحة عند إصابة المريض بالحول.

ارتداء نظارات مخصصة لمرضى البرص، لمساعدتهم على الرؤية والحد من الحساسية تجاه الضوء.

تناول بعض الأدوية مثل دواء نيتيسينون (Nitisinone) الذي قد يساهم في زيادة

مستويات صبغة الميلانين بالشعر والجلد.

استخدام كريمات الوقاية من الشمس بشرط ألا تقل نسبة الحماية فيها عن 30.

تجنب التعرض للشمس بشكل مباشر وخاصة في أوقات الذروة.

ارتداء نظارات شمسية ذات عدسات داكنة اللون، لحماية العين من الأشعة فوق البنفسجية.

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