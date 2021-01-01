مفاجأة غير متوقعة لأضرار تناول الشاي الأخضر



الشاي الأخضر الشاي الأخضر

بينما يعتبر شرب الشاي آمنًا في الغالب للبالغين، إلا أن هناك بعض الآثار الجانبية التي يجب وضعها في الاعتبار، يمكن تجنب معظم الآثار الجانبية لاستهلاك الشاي الأخضر عن طريق تناول كميات معتدلة فقط.



وتحدث العديد من هذه الآثار الجانبية فقط عند تناولها بكميات كبيرة، ومع ذلك ، يجب على بعض الأفراد الذين يعانون من الحساسية تجاه مكونات الشاي الأخضر تجنب هذا المشروب، الكافيين هو المركب الرئيسي في الشاي الأخضر الذي يسبب ردود فعل لدى الأفراد الحساسين.



أضرار الشاي الأخضر:



قد يعجبك أيضا...

1. مشاكل في المعدةقد يسبب الشاي الأخضر تهيج المعدة عند تناوله بقوة شديدة أو عند تناوله على معدة فارغة، يحتوي الشاي الأخضر على مادة التانينات التي يمكن أن تزيد من كمية الحمض في معدتك، يمكن أن تؤدي الأحماض الزائدة إلى مشاكل في الجهاز الهضمي بما في ذلك الإمساك والارتجاع الحمضي والغثيان، ويمكن أن يؤدي نقع الشاي الأخضر بماء ساخن جدًا إلى تفاقم هذه الآثار الجانبية.يمكن أن يسبب الشاي الأخضر أيضًا الإسهال عند تناوله بكميات كبيرة، ينتج الكافيين تأثيرًا ملينًا لأنه يحفز عضلات القولون على الانقباض والإفراز بشكل متكرر.2. الصداعيمكن أن يسبب الشاي الأخضر الصداع لدى بعض الأفراد لأنه يحتوي على مادة الكافيين، ويمكن للأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي تناول الشاي الأخضر من حين لآخر، ومع ذلك ، يجب تجنب شرب الشاي الأخضر كل يوم إذا كنت تعاني من الصداع اليومي، إذا كنت تعاني من حساسية تجاه الكافيين ، فتجنب شرب الشاي الأخضر.