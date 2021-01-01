طريقة سهلة لعمل البقلاوة في المنزل



البقلاوة البقلاوة



البقلاوة من الحلويات التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها بالأخص خلال شهر رمضان الكريم، مما يدفع العديد إلي شرائها من محلات الحلويات.



قدمت الشيف سارة عبد السلام عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك طريقة عمل البقلاوة في المنزل بأسهل الخطوات وأقل المكونات.



مقادير البقلاوة

لفة جلاش

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جبنة كيري بالقشطةسكر بودرمكسرات مجروشة ( نصف كوب من كل نوع)سمنةالشربات: (يدخل بارد وتقيل)2كوب سكركوب ماءربع كوب عسل جلوكوزملعقة صغيرة ماء وردطريقة التحضير البقلاوةتجرش المكسرات ونضع معاها قليل من الشربات وماء الورد وتفرم فرم خشن وفي صينية الفرن تفرد اول طبقه من الجلاش وتدهن بالسمنة الذائبة ونكرر دهن الطبقات 5 طبقات من الجلاش ونفرد حشوة المكسرات ونكرر فرد ودهن 5 طبقات من الجلاش وندخلها الفرن حتى تأخذ اللون الذهبي ونخرجها ونتركها تبرد و نسقيها بالشربات الثقيل ونتركها تشرب الشربات وتقطع وبالهنا والشفا.