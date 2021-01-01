تعرف علي فوائد تناول الأناناس

آخر الأخبارالصحة والجمال › تعرف علي فوائد تناول الأناناس

صورة الخبر: تناول الأناناس
تناول الأناناس


فوائد صحية عديدة لتناول الأناناس فهو من الفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن، يحتوي الأناناس أيضًا على إنزيم فريد يسمى بروميلين ، الذي يعد له تأثيرًا كبيرا على الخلايا المناعية.

هناك العديد من العوامل التي تجعل الأناناس يساعد في إنقاص الوزن وتعد أول فوائد تناول الأناناس لفقدان الوزن هي انخفاض سعراته الحرارية. إليك أهم فوائده الصحية.

1-يعزز التئام الأنسجة
قد يساعد تناول البروميلين الموجود في الأناناس أيضًا على نضارة البشرة ومنحها الأشراق.

2-يحارب الالتهابات
يمكن للقوة المضادة للالتهابات الموجودة في البروميلين أن تساعد في مكافحة الالتهاب وقد تمنع نمو بعض الأورام.

تناول الكثير من الفواكه والخضروات الملونة ، بما في ذلك الأناناس ، طريقة جيدة للمساعدة في الوقاية من السرطان والحالات الصحية الأخرى.

3-تساعد على الهضم
يحتوي الأناناس على كمية كبيرة من الألياف ، والتي ترتبط بتحسين الهضم. يحتوي أيضًا على البروميلين ، والذي يُعتقد أنه يساعد على الهضم .

4-تخفيف آلام التهاب المفاصل
قد توفر القوة المضادة للالتهابات لبروميلين الأناناس تخفيف الآلام للأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام.

5-تعزيز فقدان الوزن

يوصي معظم خبراء إنقاص الوزن باتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات إذا كنت تحاول التخلص من الوزن الزائد لأن إنزيماته قد تساعد في حرق الدهون.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تعرف علي فوائد تناول الأناناس

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
87374

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager