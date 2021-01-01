أفضل تمارين لإنقاص الوزن



تمارين لإنقاص الوزن تمارين لإنقاص الوزن



يحدث فقدان الوزن باتباع طرق عدة، ليس فقط من خلال تغيير عاداتك الغذائية، ولكن أيضًا عن طريق زيادة روتين التمرين، والتمرين المنتظم سيقطع شوطًا طويلاً في تحقيق أهدافك.



لإنقاص الوزن، يجب أن تهدف إلى ممارسة ما لا يقل عن 300 دقيقة من النشاط المعتدل كل أسبوع.



إليك بعض التمارين التي يمكن أن تساعدك في إنقاص الوزن ويمكنك إستشارة الطبيب، وفقا لما نشره موقع WebMD.

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المشيإذا كنت ستضيف نصف ساعة من المشي السريع إلى روتينك اليومي، يمكنك حرق حوالي 150 سعرة حرارية، يعد المشي خيارًا رائعًا إذا كنت جديدًا في ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.قفز الحبلنط الحبل طريقة رائعة لحرق السعرات الحرارية بسرعة، ستحرق المزيد من السعرات الحرارية بالقفز على الحبل بدلاً من المشي على جهاز المشي لنفس الفترة من الوقت، ستعمل أيضًا على تدريب مجموعات عضلية متعددة ، من قلبك إلى الجزء العلوي والسفلي من جسمك، يمكن أن يؤدي القفز على الحبل أيضًا إلى تحسين تناسق الجسم.التدريب المتقطع عالي الكثافة (HIIT)التدريبات المتواترة عالية الكثافة (وتسمى أيضًا HIIT) هي نوع من التمارين التي تنتقل ذهابًا وإيابًا من النشاط البدني المكثف إلى التمارين الأقل كثافة.لا يجب أن تفعلها كل يوم، لكنها فعالة جدًا في إنقاص الوزن لأن HIIT يجعل جسمك يستخدم الطاقة من الدهون بدلاً من الكربوهيدرات.ستحرق أيضًا سعرات حرارية أكثر مع HIIT، ويحافظ التمرين المكثف على عمل جسمك وفي وضع حرق الدهون لمدة تصل إلى 24 ساعة بعد انتهاء التمرين.ركوب الدراجاتيعد ركوب الدراجات طريقة رائعة أخرى لفقدان الوزن، وهو تمرين منخفض التأثير وقابل للتكيف، يمكنك حرق حوالي 400-750 سعرة حرارية في الساعة بركوب الدراجة، اعتمادًا على وزنك، ومدى سرعتك، ونوع ركوب الدراجات الذي تقوم به.السباحةإذا كنت تسبح لمدة نصف ساعة عدة مرات في الأسبوع، فسوف تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ومرض السكري من النوع 2 وبعض أنواع السرطان، كما أنه سيخفض نسبة الكوليسترول السيئ وضغط الدم، وتساعد السباحة فى إنقاص الوزن.