الفطار اليوم .. الأرز البسمتي بالدجاج المتبل.. و الحلو باونتي كيك



الأرز البسمتي بالدجاج المتبل الأرز البسمتي بالدجاج المتبل



نقدم لك سفرة متميزة على مائدة إفطارك في رمضان للشيف نيفين عباس، طريقة عمل الأرز البسمتي بالدجاج المتبل و الحلو طريقة عمل باونتي كيك .



تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل الأرز البسمتي بالدجاج المتبل لعشاق الكبسة السعودي.



مقادير الأرز البسمتي بالدجاج المتبل:

قد يعجبك أيضا...

4 صدور دجاج مكعبات3 كوب أرز بسمتي6 كوب مرقة خضار1 بصلة مفرومة1 ملعقة كبيرة ثوم مفروم1 عود قرفة2 ورق لورا2 فص حبهان1 ملعقة كبيرة بابريكا1 ملعقة صغيرة بصل بودرة1 ملعقة صغيرة ثوم بودرة1 ملعقة صغيرة فلفل حار مجفف مجروشملحفلفل أسودزبدةزيت نباتيطريقة عمل الأرز البسمتي بالدجاج المتبل:1 - يوضع وعاء على النار ويضاف له زبدة وزيت نباتي.2 - تضاف صدور الدجاج المكعبات وتشوح في الزبدة.3 - تضاف التوابل الصحيحة وتشوح.4 - يضاف البصل ويشوح مع الدجاج ويقلب.5 - يضاف الثوم المفروم والتوابل وتقلب.6 - يضاف الأرز ويقلب مع الدجاج.7 - تضاف المرقة ويضاف ملح وفلفل أسود وتقلب.8 - يترك الأرز على نار عالية حتى يتشرب الماء.9 - تهدأ النار على الارز بعد ان يتشرب الماء ويترك للسوا.نصائح تقديم الأرز البسمتي بالدجاج المتبل:- يجب مراعاة أن تكون المرقة ساخنة.- يمكن استبدال المرقة بالماء المغلي.- يمكن وضع أي نوع توابل مفضل.- يقدم مع المشاوي بأنواعها كطبق جانبي.- يمكن وضع قطع اللحم بدل الدجاج مع الأرز وتقدم كوجبة رئيسية.طريقة عمل باونتي كيكتقدم الشيف عظيمة حمدى طريقة عمل باونتي كيك لاعياد الميلاد والمناسبات.المقاديرلتحضير الكيك:3 بيضات1 كوب سكر1 كوب حليب سائل¾ كوب زيت3 ملاعق كبيرة كاكاو1 فانيليا1 بيكنج باودر2 كوب دقيقلتحضير الطبقة الكريمية:2 معلقه كريمة شانتيه3 كأس شاي حليب سائل1? كوب جوز هندلتحضير صوص الشوكولاته:1 ½ ملعقة كبيرة دقيق2 ملعقة كبيرة كاكاو1 كأس شاي سكر1 كوب حليب سائل1 كوب ماءطريقة التحضيرنبدأ بتحضير الكيك فنضع البيض والسكر في وعاء ونخفقها بالخفاقة الكهربائية حتى يصبح المزيج أبيض .نضيف الحليب والزيت ونخفق جيداً .ننخل في وعاء آخر كلاً من الكاكاو والدقيق والبيكنج باودر والفانيليا ونضيفها لبقية المكونات ثم نخفق حتى تمتزج المكونات تماماً .نضع ورق زبدة في قالب التشيز كيك ونسكب مزيج الكيك ونضعه في فرن محمّى مسبقاً على درجة حرارة 170 ونتركه لحوالي 25 دقيقة حتى ينضج .أثناء ذلك نضع بودرة الكريمة في وعاء ونضيف الحليب ونخفق جيداً حتى تتشكل لدينا كريمة متماسكة ثم نضيف جوز الهند ونخفق جيداً .نضع المزيج الكريمي في الثلاجة حتى يبردونحضر الصوص فنضع الدقيق في قدر عميق ونضيف الكاكاو والسكر والحليب والماء ونخفق جيداً بالمضرب اليدوي .نضع المزيج على النار ونستمر بالتحريك حتى يغلي ويصبح قوامه سميكاً ثم نتركه جانباً حتى يبرد .نخرج الكيك من الفرن ونتركه يبرد قليلاً ثم نقطعه نصفين لنضع الحشوة بينهما .نعيد القسم السفلي إلى القالب ونضع فوقه حشوة كريمة جوز الهند ونسوّيها جيداً ثم نضع القسم العلوي من الكيك ثم صوص الشوكولا .نضع الباونتي كيك في الثلاجة لمدة ليلة كاملة ثم نقطعها ونقدمها.