الفطار اليوم .. الأرز البسمتي بالدجاج المتبل.. و الحلو باونتي كيك

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الأرز البسمتي بالدجاج المتبل


نقدم لك سفرة متميزة على مائدة إفطارك في رمضان للشيف نيفين عباس، طريقة عمل الأرز البسمتي بالدجاج المتبل و الحلو طريقة عمل باونتي كيك .

تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل الأرز البسمتي بالدجاج المتبل لعشاق الكبسة السعودي.

مقادير الأرز البسمتي بالدجاج المتبل:

4 صدور دجاج مكعبات
3 كوب أرز بسمتي
6 كوب مرقة خضار
1 بصلة مفرومة
1 ملعقة كبيرة ثوم مفروم
1 عود قرفة
2 ورق لورا
2 فص حبهان
1 ملعقة كبيرة بابريكا
1 ملعقة صغيرة بصل بودرة
1 ملعقة صغيرة ثوم بودرة
1 ملعقة صغيرة فلفل حار مجفف مجروش
ملح
فلفل أسود
زبدة
زيت نباتي

طريقة عمل الأرز البسمتي بالدجاج المتبل:

1 - يوضع وعاء على النار ويضاف له زبدة وزيت نباتي.
2 - تضاف صدور الدجاج المكعبات وتشوح في الزبدة.
3 - تضاف التوابل الصحيحة وتشوح.
4 - يضاف البصل ويشوح مع الدجاج ويقلب.
5 - يضاف الثوم المفروم والتوابل وتقلب.
6 - يضاف الأرز ويقلب مع الدجاج.
7 - تضاف المرقة ويضاف ملح وفلفل أسود وتقلب.
8 - يترك الأرز على نار عالية حتى يتشرب الماء.
9 - تهدأ النار على الارز بعد ان يتشرب الماء ويترك للسوا.
نصائح تقديم الأرز البسمتي بالدجاج المتبل:
- يجب مراعاة أن تكون المرقة ساخنة.
- يمكن استبدال المرقة بالماء المغلي.
- يمكن وضع أي نوع توابل مفضل.
- يقدم مع المشاوي بأنواعها كطبق جانبي.
- يمكن وضع قطع اللحم بدل الدجاج مع الأرز وتقدم كوجبة رئيسية.

طريقة عمل باونتي كيك
تقدم الشيف عظيمة حمدى طريقة عمل باونتي كيك لاعياد الميلاد والمناسبات.
المقادير

لتحضير الكيك:
3 بيضات
1 كوب سكر
1 كوب حليب سائل
¾ كوب زيت
3 ملاعق كبيرة كاكاو
1 فانيليا
1 بيكنج باودر
2 كوب دقيق
لتحضير الطبقة الكريمية:
2 معلقه كريمة شانتيه
3 كأس شاي حليب سائل
1? كوب جوز هند
لتحضير صوص الشوكولاته:
1 ½ ملعقة كبيرة دقيق
2 ملعقة كبيرة كاكاو
1 كأس شاي سكر
1 كوب حليب سائل
1 كوب ماء

طريقة التحضير

نبدأ بتحضير الكيك فنضع البيض والسكر في وعاء ونخفقها بالخفاقة الكهربائية حتى يصبح المزيج أبيض .
نضيف الحليب والزيت ونخفق جيداً .
ننخل في وعاء آخر كلاً من الكاكاو والدقيق والبيكنج باودر والفانيليا ونضيفها لبقية المكونات ثم نخفق حتى تمتزج المكونات تماماً .
نضع ورق زبدة في قالب التشيز كيك ونسكب مزيج الكيك ونضعه في فرن محمّى مسبقاً على درجة حرارة 170 ونتركه لحوالي 25 دقيقة حتى ينضج .
أثناء ذلك نضع بودرة الكريمة في وعاء ونضيف الحليب ونخفق جيداً حتى تتشكل لدينا كريمة متماسكة ثم نضيف جوز الهند ونخفق جيداً .

نضع المزيج الكريمي في الثلاجة حتى يبرد
ونحضر الصوص فنضع الدقيق في قدر عميق ونضيف الكاكاو والسكر والحليب والماء ونخفق جيداً بالمضرب اليدوي .

نضع المزيج على النار ونستمر بالتحريك حتى يغلي ويصبح قوامه سميكاً ثم نتركه جانباً حتى يبرد .

نخرج الكيك من الفرن ونتركه يبرد قليلاً ثم نقطعه نصفين لنضع الحشوة بينهما .

نعيد القسم السفلي إلى القالب ونضع فوقه حشوة كريمة جوز الهند ونسوّيها جيداً ثم نضع القسم العلوي من الكيك ثم صوص الشوكولا .

نضع الباونتي كيك في الثلاجة لمدة ليلة كاملة ثم نقطعها ونقدمها.

المصدر: elbalad

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