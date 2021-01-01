مهند لاشين في طريقه للزمالك بعد الاتفاق مع الجيش



مهند لاشين مهند لاشين



أكد مصدر مطلع في جهاز الكرة في صفوف فريق طلائع الجيش، وجود اتفاق مبدئي مع الزمالك على انتقال مهند لاشين إلى القلعة البيضاء، بداية من الموسم الجديد.



وقال المصدر لكووورة "منحنا القلعة البيضاء موافقة مبدئية على تواجد مهند لاشين في الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة، ويتبقى فقط الاتفاق على بعض الرتوش النهائية".



وفي نفس السياق، علم كووورة من مصدر مقرب من مهند لاشين، أن الساعات الماضية شهدت تواصله مع شخصية بارزة بالقلعة البيضاء والاتفاق على جميع الأمور الخاصة بعقده مع الفريق الأبيض الذي سيكون لمدة 4 سنوات، وذلك بعد إقناعه باحتياج الفريق الأبيض إلى خدماته.

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ويعتبر مهند لاشين من العناصر التي برزت بشكل قوي في الفترة الماضية مع منتخب مصر، في البطولة العربية وكأس الأمم الأفريقية.يذكر أن طلائع الجيش يتواجد في المركز العاشر بمسابقة الدوري، وذلك برصيد 18 نقطة بعد لعب 15 لقاء.