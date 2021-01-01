صحيفة أمريكية : بن سلمان صرخ بوجه مستشار الأمن القومي الأمريكي

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، صرخ في وجه مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، عند زيارة الأخير للرياض.
وفي تقرير لها، قالت "وول ستريت جورنال": "سعى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان ، الذي كان يرتدي سروالا قصيرا في قصره على شاطئ البحر، إلى الاحتفاظ بنبرة هادئة في أول لقاء له مع مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن، جيك سوليفان، في سبتمبر الماضي".
وأضافت الصحيفة في تقريرها: " ولكن انتهى الأمر بولي العهد البالغ من العمر 36 عاما إلى أن يصرخ في وجه السيد سوليفان بعد أن أثار الأخير موضوع مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في عام 2018".
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