إليك أعراض النقرس لاكتشافه مبكرا



أعراض النقرس أعراض النقرس



يعد النقرس من أكثر المشكلات الصحية على مستوى العالم ومع ذلك لا يعرف الكثير من الأشخاص المعلومات الأساسية عنه مثل الأعراض والأسباب.



وتساعد معرفة أعراض النقرس فى اكتشاف المرض بشكل مبكر مما يجعل للعلاج فاعلية أكبر وفى نفس الوقت يتم حماية الإنسان من مضاعفات المرض التى تؤثر على المفاصل والكلى



ووفقا لما أورده موقع “mayoclinic” تظهر أعراض النقرس بشكل مفاجئ خاصة في الليل، وأبرزها:

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آلام المفاصل الشديدةعادة يؤثر النقرس على إصبع القدم الكبير ولكن يمكن أن يحدث في أي مفصل وأكثرها شيوعا : مفاصل الكاحلين والركبتين والمرفقين والمعصمين والأصابع.من المرجح أن يكون الألم أكثر حدة خلال أول أربع إلى 12 ساعة بعد أن يبدأ.الانزعاج المستمربعد زوال الألم الشديد ، قد يستمر الشعور بعدم الراحة في المفاصل من بضعة أيام إلى بضعة أسابيع وفى الغالب تستمر الهجمات اللاحقة لفترة أطول وتؤثر على عدد أكبر من المفاصل.التهاب واحمرارتصبح المفاصل أو المفاصل المصابة متورمة ومؤلمة ودافئة وحمراء اللون.تقييد حركة المفاصلمع تقدم النقرس قد لا تتمكن من تحريك مفاصلك بشكل طبيعي.