تعرف علي فوائد تناول البصل



تناول البصل تناول البصل



البصل ملئ بالمركبات النباتية والفلافونويد ومضادات الأكسدة، يعزز صحة العظام والقلب ويحمي من بعض أنواع السرطان ومرض السكري.



ووفقا لموقع hindustantimes، يمكن أن يساعد تضمين البصل النيء في نظامك الغذائي في منع الالتهابات ويعطي مناعتك الدفعة المطلوبة.



فوائد البصل النيء

ووفقا للتقرير، إن تناول البصل النيء يحسن من قدرة جهاز المناعة لديك على منع انتقال الأمراض، وهذه خاصية حيوية للبصل لأن الصيف فترة عالية الخطورة للأمراض، خاصة تلك التي تنتشر عن طريق الحشرات.

قد يعجبك أيضا...

يحتوي البصل على كثيفة المغذيات على مواد كيميائية قوية قد تقلل من خطر الإصابة بالسرطان وقد تدعم أيضًا صحة الجهاز الهضمي، كما البصل مليء بالفيتامينات والمعادن والمواد الكيميائية النباتية التي ثبت أنها تفيد الصحة بعدة طرق.ومن المعروف أن البصل له آثار طبية منذ العصور القديمة عندما كان يستخدم لعلاج الصداع وأمراض القلب وحتى تقرحات الفم، حيث تحتوي البصل المتوسط ??على 44 سعرة حرارية فقط كما أنه غني بفيتامين سي، وهو عنصر غذائي أساسي يشارك في الوظيفة المناعية، تكوين الكولاجين، التئام الأنسجة، وامتصاص الحديد.