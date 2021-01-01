تعرف علي فوائد تناول البصل

البصل ملئ بالمركبات النباتية والفلافونويد ومضادات الأكسدة، يعزز صحة العظام والقلب ويحمي من بعض أنواع السرطان ومرض السكري.
ووفقا لموقع hindustantimes، يمكن أن يساعد تضمين البصل النيء في نظامك الغذائي في منع الالتهابات ويعطي مناعتك الدفعة المطلوبة.
فوائد البصل النيء
ووفقا للتقرير، إن تناول البصل النيء يحسن من قدرة جهاز المناعة لديك على منع انتقال الأمراض، وهذه خاصية حيوية للبصل لأن الصيف فترة عالية الخطورة للأمراض، خاصة تلك التي تنتشر عن طريق الحشرات.
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