مواعيد مباريات مصر في تصفيات إفريقيا



مواعيد مباريات مصر مواعيد مباريات مصر



علم FilGoal.com من مصدر داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.



وجاءت مواعيد مباريات مصر بالكامل كالآتي



الجولة الأولى والثانية: خلال الفترة ما بين 30 مايو لـ 14 يونيو

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مصر X غينيا (ستاد القاهرة)إثيوبيا X مصر (ستاد أديس أبابا الوطني)الجولة الثالثة والرابعة: الفترة ما بين 19 لـ 27 سبتمبرمصر X مالاوي (ستاد القاهرة)مالاوي X مصر (ستاد بينجو الوطني)الجولة الخامسة والسادسة: في الفترة ما بين 20 لـ 28 مارس 2023غينيا X مصر (ملعب 28 سبتمبر)مصر X إثيوبيا (ستاد القاهرة)وقال مصدر من كاف في تصريحات لـ FilGoal.com: "لجنة تراخيص ستقوم بالكشف على الملاعب خلال الفترة المقبلة لجميع المنتخبات المشاركة في التصفيات وسيتم استبعاد أي ملعب مخالف وفي حالة عدم توافر البديل سيتم إقامة المباريات خارج البلد".وأضاف "تطبيق تقنية الفيديو في التصفيات حتى الآن غير وارد نظرا لكثرة المباريات وعدم جاهزية أغلب الملاعب، سيتم طرح الفكرة على لجنة التراخيص ولجنة الحكام خلال الفترة المقبلة لبحث إمكانية تطبيقها من عدمها".التصفيات ستكون الاختبار الأول لإيهاب جلال مدرب منتخب مصر الجديد والذي تم تعيينه مؤخرا خلفا لكارلوس كيروش.