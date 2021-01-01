تعرف علي موعد مباراة الأهلي أمام الرجاء في دوري أبطال إفريقيا

يخوض الأهلي مباراة قوية أمام الرجاء المغربي مساء الجمعة المقبل، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، وتقام المباراة في ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.
تمكن الأهلي من خطف الفوز أمام الرجاء بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمع بينهما السبت الماضي ،باستاد السلام.
يتأهل الفائز من مباراة الأهلي والرجاء لملاقاة المتأهل من مباراة الترجي التونسي ووفاق سطيف الجزائري في دور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.
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