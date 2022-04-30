أول أيام عيد الفطر المبارك .. معهد الفلك يعلنه



عيد الفطر المبارك عيد الفطر المبارك



صرح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها المعهد فإن هلال شهر شوال يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة العاشرة والدقيقة 28 مساءً بتوقيت القاهرة يوم السبـت 29 من رمضان 1443هـ الموافق 30/4/2022م (يوم الرؤية).



قال القاضي: يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مدينة القاهرة وكذلك في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.



يغرب القمر (في طور الهلال القديم) قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة والقاهرة بـ 15دقيقة، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (14 - 15 دقيقة).



أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن القمر يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) بمدد تتراوح بين (6 – 20 دقيقة).

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وبذلك يكون يوم الأحـد 1/5/2022م هو المتمم لشهـر رمضـان 1443هـ.تكون غـرة شهـر شـوال 1443هـ فلكياً يوم الإثنيـن 2/5/2022م (عيد الفطر المبارك).وفيما يلي بيان مفصل عن ظروف رؤية الهلال وأوجه القمر في مدينة القاهرة ومحافظات جمهورية مصر العربية وبعض العواصم العربية والإسلامية والغربية يوم تحري الهلال: -