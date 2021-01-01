فيديو l حتى يوم الجمعة .. استمرار التحسن في الأحوال الجوية

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قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ اليوم الأربعاء، سيشهد انخفاضا أخر في درجات الحرارة من درجتين إلى 3 درجات عن الأمس، وستكون العظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار 25 درجة مئوية، وفي فترة الليل ستصل إلى 14 درجة مئوية، ومن المتوقع أن يستمر التحسن في الأحوال الجوية حتى يوم الجمعة.

وأضافت غانم في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، أن الطقس في فترة النهار سيكون معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، ونشعر أنه لطيف إلى مائل للبرودة على السواحل الشمالية، وسيكون مائلا للحرارة على محافظات جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتابعت: "في فترة الليل، ستنخفض درجات الحرارة ويعود الطقس بادرا وخاصة في الساعات المتأخرة منه والصباح الباكر على أغلب مناطق شمال البلاد، مرورا بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لطيف على جنوب الصعيد، ومع دخول ساعات المساء سنلاحظ نشاطا للرياح وسرعات الرياح ستكون بين 30 و40 كم في الساعة على أغلب المناطق، وهو ما سيزيد إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة خاصة في فترة الليل".

المصدر: elbalad

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