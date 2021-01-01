BlackMagic تضيف التعاون السحابي إلى جهاز DaVinci Resolve 18



DaVinci Resolve 18 DaVinci Resolve 18

يحضر جهاز DaVinci Resolve 18 من Blackmagic عددًا كبيرًا من الميزات الجديدة، ولكن الإضافة الرئيسية هي ميزة التعاون السحابي التي قد تجعل DaVinci تهديدًا خطيرًا لهيمنة Adobe Premiere حتى في ظل تكامل Frame.io الأخير.



فمع تحرك الصناعة بثبات نحو التعاون السحابي من خلال إطار عمل عالمي قائم على الإنترنت، فإن حل Blackmagic هو DaVinci Resolve Cloud. يختار تصميم Blackmagic أسلوب البريد الإلكتروني الذي تم تجربته والذي سيكون بمثابة المحور الرئيسي للاتصال بينما يعتمد أيضًا على خادم بيانات مركزي للقيام بكل المهام الثقيلة.



يمكّن هذا النهج جميع أجهزة الحواسب والأجهزة من البقاء متزامنة عبر شبكة عالمية من الفرق، وبدلاً من ربط الأجهزة، يقوم سير العمل السحابي بمزامنة المستخدمين من خلال حسابات البريد الإلكتروني الفردية الخاصة بهم. وبمجرد إعداد حساب DaVinci Resolve Cloud ووضع مشروع معًا، سيحتفظ البرنامج بجميع الروابط إلى اللقطات والأصول الأخرى، بما في ذلك الوكلاء، وتغيير التعديلات. يمكن دعوة أعضاء الفريق الإضافيين عبر البريد الإلكتروني من خلال الوضع متعدد المستخدمين.

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يقوم Resolve Cloud أيضًا بمزامنة الوسائط باستخدام DropBox ويمكن لأعضاء الفريق مشاركة الشاشات أو مراقبة التغييرات والموافقة عليها في الوقت الفعلي باستخدام جميع خدمات مؤتمرات الفيديو الأكثر شيوعًا. سيظهر Resolve مع رمز أن هناك تغييرات يتم إجراؤها باستخدام اسم المستخدم ولونه أيضًا من أجل الشفافية الكاملة.يتم طرح واجهة السحابة في DaVinci Resolve كتحديث مجاني، ولكنها ستكلف 5 دولارات لكل مكتبة شهريًا لتغطية تكاليف إدارة البيانات على مستوى الخادم.وإذا كانت الفرق تعمل من خادم خاص موجود بدلاً من ذلك، فلا توجد تكلفة لتشغيل خدمة DaVinci Cloud.