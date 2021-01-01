بدقة تصنيع 6 نانومتر AMD تعلن عن معالجات Ryzen Pro 6000



AMD AMD

أعلنت شركة AMD رسمياً عن معالجات Ryzen Pro 6000 الجديدة التي ترتكز على دقة تصنيع 6 نانومتر والتي تستهدف أجهزة الحاسب المحمول المميزة والمخصصة لقطاع العمل.



تستعد AMD لدفع الإصدارات الجديدة من سلسلة معالجات Ryzen Pro 6000 في أجهزة الحاسب المحمول المميزة والمخصصة للعمل في النصف الثاني من هذا العام، ولقد أعلنت HP بالفعل عن جهاز EliteBook 800 G9 الذي يتضمن أحد معالجات Ryzen Pro 6000 الجديدة، إلى جانب أجهزة ThinkPad Z من لينوفو وأيضاً T.



وتتضمن الإصدارات الجديدة من سلسلة Ryzen Pro 6000 عدد 6 من المعالجات من سلسلة H التي تأتي بقوة 35W إلى45W، مع اثنان من سلسلة U التي تأتي بقوة من 15W إلى 30W.

قد يعجبك أيضا...

كما ترتكز كافة إصدارات AMD من سلسلة Ryzen Pro 6000 على معمارية الشركة الجديدة Zen 3 Plus والتي تتميز بدقة تصنيع 6 نانومتر، وتتميز المعمارية الجديدة بتحسينات في كفاءة الآداء بنسبة 30%.أيضاً تأتي معالجات Pro 6000 بكرت الشاشة RDNA 2 مدمج، والذي يتضمن تحسينات كبيرة مقارنة بمعالجات Pro 5000.كما تقدم AMD عدد 6 من المعالجات الجديدة بعدد 6 من الأنوية و12 thread، بينما تتضمن 5 من المعالجات الجديدة 8 من الأنوية مع 16 thread.وتؤكد AMD على أن إختبارات معالج 6850U كشفت عن آداء أفضل 1.1 مرة عن الإصدار السابق من معالجات الشركة المميزة بقدرة إستهلاك 15W TDP، وأسرع 1.3 مرة في المعالجات المميزة بقوة 28W TDP.من جانب أخر تقدم كرت الشاشة RDNA 2 آداء 1.5 أسرع في المعالجات المميزة بقوة 15W، وأسرع 2.1 مرة في المعالج المميز بقدرة 28W.أيضاً أكدت إختبارات AMD على أن معالج Ryzen 7 Pro 6850U مع قدرة بطارية 76WHr يدعم تشغيل بعمر 26 ساعة عند سطوع 150 nit.يذكر أن سلسلة Ryzen Pro 6000 هي أول رقاقات x86 من الشركة، وتدعم Windows Pluton، مع المستوى الثاني من منصة الحماية، كما يدعم الإعداد السريع مع Windows 11.