بسعر 282 دولار في T-Mobile ينطلق هاتف وان بلس Nord N20 5G



Nord N20 5G Nord N20 5G

ينطلق حدث وان بلس في 28 من أبريل لإطلاق هاتف الشركة المتوسط Nord N20 5G، ولقد كُشِف اليوم عن سعر الهاتف قي T-Mobile والذي يتوفر بدءاً من 28 من أبريل بسعر 282 دولار.



يتوفر هاتف Nord N20 5G باللون الأزرق بدءاً من 28 من أبريل في T-Mobile و Metro في سوق الولايات المتحدة، كما يأتي هذا النموذج بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت.



ويأتي Nord N20 بشاشة AMOLED بحجم 6.43 إنش، ودقة عرض 1080 بيكسل، ومعدل تحديث 60Hz، كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 695 التي ترتكز على دقة تصنيع 6 نانومتر.

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أيضاً يدعم هاتف Nord N20 5G بطارية بقدرة 4500 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 33W، أيضاً يأتي الهاتف بكاميرة رئيسية بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، ومستشعر لعمق التصوير.وينطلق OnePlus Nord N20 5G بنطام تشغيل Android 11، ومن المقرر أن تقدم وان بلس لاحقاً تفاصيل عن موعد توفر الهاتف في الأسواق العالمية.