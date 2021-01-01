مواصفات و سعر هاتف فيفو الجديد Vivo X Note



Vivo X Note Vivo X Note

خلال مؤتمر الإعلان، عن الهاتف القابل للطي، Vivo X Fold، قامت شركة فيفو أيضا، بإزاحة الستار رسميا، عن هاتف عادي، بمواصفات رائدة، تحت مسمى، Vivo X Note، مع شاشة كبيرة، بجودة QHD+، ومعالج كوالكوم الأقوى، على الإطلاق، ونظام تشغيل جوجل الأحدث، وكاميرات خلفية، تدعم تصوير فيديو، بجودة 8K، بالإضافة إلى، بطارية ضخمة، تدعم شحنا سريعا قويا، وشحنا لاسلكيا، وشحنا عكسيا، وما يصل إلى، 512 جيجا بايت، من الذاكرة الداخلية، مع 12 جيجا رام، من الذاكرة العشوائية، والعديد من المميزات، التي تجعل، هذا الهاتف، منافس قوي، لهواتف سامسونج الرائدة، جالاكسي إس 22، أو هواتف Find X5، والتي سأعرضها عليكم الآن.



مواصفات الهاتف Vivo X Note

موعد الإعلان والإطلاق: تم الإعلان عن، هذا الهاتف، بجانب الهاتف القابل للطي، Vivo X Fold، يوم 11 أبريل، وتم إطلاقه، بشكل رسمي، في العديد من الأسواق، حول العالم، يوم 15 أبريل.



الشبكة: يدعم شبكات اتصال، 2G، و3G، و4G، و5G، واتصال Wi-Fi 6 (ac)، كما أن، الهاتف Vivo X Note، يدعم تركيب، شريحة اتصال واحدة، Nano-SIM.

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أبعاد الهاتف: يتوفر بأبعاد، الارتفاع 168.8 ملم، والعرض 80.3 ملم، وبسمك 8.4 ملم، وبحجم خفيف جدا، لا يتخطى 216 جراما.الشاشة: هذا الهاتف، يصل مع، شاشة منحنية، من نوع، LTPO AMOLED، بحجم 7.0 بوصة، وبدقة 3080×1440 بكسل، وبجودة QHD+، كما أنها، تدعم معدل تحديث، يبلغ 120 هرتز، وتدعم HDR10+، وتحتوي على، ثقب صغير، في المنتصف، لاحتواء الكاميرا الأمامية.المعالج: الهاتف فيفو اكس نوت، يتوفر بالمعالج، Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1، المصنوع بتكنولوجيا 4 نانومتر، والذي يتكون من، نواة Cortex X2، بسرعة 3.00 جيجا هرتز، و3 أنوية Cortex A710، بسرعة 2.50 جيجا هرتز، و4 أنوية Cortex A510، بسرعة 1.80 جيجا هرتز، ويتوفر كذلك، بمعالج الرسوميات، Adreno 730.الذاكرة: Vivo X Note، متوفر للشراء حاليا، بثلاثة إصدارات، على مستوى التخزين، الإصدار الأول، يضم ذاكرة عشوائية، بسعة 8 جيجا رام، مع ذاكرة داخلية، بسعة 256 جيجا بايت، والإصدار الثاني، يضم 12 جيجا رام، مع 256 جيجا بايت، والإصدار الثالث، يضم 12 جيجا رام، مع 512 جيجا بايت.نظام التشغيل: هذا الهاتف الجديد، من فيفو، يعمل بنظام التشغيل، Android 12، وبواجهة المستخدم، Origin OS Ocean.البطارية: يحتوي هذا الهاتف، على بطارية، بسعة 5000 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع، بقوة 80 واط، والشحن اللاسلكي السريع، بقوة 50 واط، مع دعم، الشحن اللاسلكي العكسي، بقوة 10 واط، ويتم شحن البطارية، من خلال منفذ، USB Type?C 3.1.الكاميرات الخلفية: الهاتف Vivo X Note، يضم 4 كاميرات، في الخلف، الكاميرا الرئيسية، تأتي بدقة، 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.6، وتدعم Laser AF، وPDAF، وكاميرا المنظار المقربة، تأتي بدقة، 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/3.4، وبمستشعر حجمه 125 ملم، وتدعم PDAF، وتكبير بصري 5x، والكاميرا فائقة الاتساع، تأتي بدقة، 48 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، وبالنسبة للكاميرا الرابعة، فهي الخاصة بالتصوير المقرب، وتأتي بدقة، 12 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، وبمستشعر حجمه 47 ملم، وتدعم تكبيرا بصريا 2x، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الكاميرات الخلفية، تدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 8K، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، أو بجودة 4K، بمعدل 30، و60 إطارا، في الثانية، وتدعم أيضا، خاصية التثبيت البصري، OIS، وخاصية التثبيت الإلكتروني، EIS.الكاميرا الأمامية: الكاميرا الأمامية، تعتبر هي الأقل، في مواصفات الهاتف Vivo X Note، وتأتي بدقة 16 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.5، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية.مميزات هاتف فيفو إكس نوتمعالج تشغيل، الهاتف Vivo X Note، يعد بأداء، فائق للغاية، بدون سخونة، وبغض النظر عن، أنه يعتبر أفضل، وأقوى معالج، موجود حاليا، فإن شركة فيفو، قامت بتضمين مساعدين له، لتبريده ولزيادة معدل الإطارات، دون إضافة عبء، إضافي على، وحدة معالجة الرسومات، بما في ذلك، حجرة بخار ضخمة (47.132 مم²)، وصفيحة من الجرافيت، وخوارزمية MEMC، بالإضافة إلى، وحدة المعالجة الآمنة (SPU)، التي تعمل على، تحسين الأمان.الكاميرات الخلفية، ممتازة للغاية، وتعتبر أفضل، من باقي المنافسين، في هذه الفئة السعرية، حيث إن، الدقة وجودة تصوير الفيديوهات، عالية جدا، والكاميرات تدعم العديد من، خصائص الذكاء الاصطناعي، كما يتم تشغيلها، بالاعتماد على، شريحة Vivo V1 ISP المخصصة، والتي يمكنها، تشغيل اكتشاف الوجه، حتى لو كنت، تلتقط صور، لأكثر من 30 شخصا، في نفس الوقت.حجم الشاشة، أكبر من المنافسين، مما يمنحك، مساحة كبيرة، لتعدد المهام، وجودتها فائقة، وتقدم أفضل تجربة رؤية، تحت الأضواء المباشرة، ومعدل التحديث عال، كما أن، معدل السطوع، يبلغ 1500 شمعة، في البوصة، والشاشة تدعم DisplayMate A+، وAlways-On Display.يحتوي Vivo X Note، على مستشعر لبصمات الأصابع، مدمج في الشاشة، ويعمل بالموجات فوق الصوتية (3D Sonic Max، من Qualcomm)، ويمكنه قراءة بصمتين، في وقت واحد.الذاكرة الداخلية، كبيرة جدا، ويوجد إصدار، يضم 512 جيجا بايت، وهذا يعني أنك، لن تحتاج إلى، تركيب كارت ميموري، والذاكرة العشوائية، تأتي بسعة 12 جيجا رام، ويمكن زيادتها، حتى 17 جيجا رام، بفضل خاصية Ram Plus.تأتي البطارية، بسعة ضخمة، ويمكن شحنها سريعا، بنسبة 100%، في 32 دقيقة فقط، بفضل تقنية الشحن السريع، التي تأتي، بقوة 80 واط، أو شحنها لا سلكيا، في 50 دقيقة فقط، بفضل تقنية الشحن اللاسلكي السريع، التي تأتي، بقوة 50 واط.يدعم مكبرات صوت ستريو، وخاصية NFC، ويدعم أيضا، خاصية Infrared port، ومستشعرات التسارع، والدوران، والقرب، والبوصلة، والبارومتر.يعمل بواجهة المستخدم، الأحدث من فيفو، التي تستند على، نظام التشغيل، الأحدث من جوجل.Vivo X Note، حاصل على، شهادة IP68، لمقاومة الماء، والغبار، (حتى 1.5 متر، لمدة 30 دقيقة).يدعم إصدار Bluetooth 5.2، ونظام تحديد المواقع العالمي، GPS with A?GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC.متوفر للشراء، بأكثر من لون مختلف، بما في ذلك، اللون الأسود، والأزرق، والرمادي.عيوب الهاتفقوة الشحن السريع، لا تلبي، طلبات المستخدمين، في هذه الفئة السعرية، حيث توجد، هواتف منافسة، تدعم شحن سريع، بقوة 120 واط، (قادرة على شحن، البطارية بالكامل، في 15 دقيقة فقط).شاشة الهاتف Vivo X Note، لا تحتوي، على طبقة حماية، وهذا غير متوقع، مع شاشة كبيرة، بهذه الخصائص الرائعة، مما يعني، أنها ستكون معرضة للكسر بسهولة.يدعم تركيب، شريحة اتصال واحدة فقط، ولا يدعم، تركيب بطاقة ذاكرة خارجية، MicroSD، لتوسيع المساحة التخزينية.لا يدعم، منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، وأيضا لا يدعم، الراديو FM.الكاميرا الأمامية، ضعيفة جدا، مقارنة بالمنافسين، ولا تتناسب مع هاتف بهذا السعر، وتوجد هواتف، بأسعار أقل، تضم كاميرا أمامية، بدقة أعلى، وتدعم تصوير فيديو، بجودة 4K.سعر الهاتف Vivo X Noteيبدأ سعر الهاتف Vivo X Note، من 940 دولارا أمريكيا، للإصدار الذي يضم، 256 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام.ويصل سعره إلى، 1100 دولار، لأعلى إصدار، والذي يضم، 512 جيجا بايت، مع 12 جيجا رام.