ازيح الستار رسميا عن الهاتف Realme Q5i 5G



Realme Q5i 5G Realme Q5i 5G

الآن وبدون أي مقدمات، أعلنت شركة ريلمي، عن هاتف 5G، رخيص الثمن، باسم Realme Q5i، وبمواصفات جيدة للغاية، تتمثل في، معالج Dimensity 810، الرائع للغاية، مقارنة بالسعر، وبطارية ضخمة، تدعم شحنا سريعا، بقوة 33 واط، وشاشة بمعدل تحديث، يبلغ 90 هرتز، ويعمل بنظام التشغيل، وواجهة المستخدم الجديدة، بالإضافة إلى، مواصفات أخرى ممتازة للغاية، بخلاف الكاميرات، التي تأتي، بدقة أضعف من المتوقع، حيث يأتي هذا الهاتف، مع كاميراتين فقط، في الخلف، ولكيلا نطيل عليكم، دعونا نتعرف الآن على، سعر ومواصفات الهاتف Realme Q5i 5G، مع مميزاته، وعيوبه.



المواصفات الكاملة للهاتف

موعد الإعلان والإطلاق: أعلنت شركة ريلمي، عن هذا الهاتف، يوم 18 أبريل، وقامت طرحه، للطلب المسبق، في نفس اليوم، على أن، يطرح للبيع بشكل رسمي، يوم 22 أبريل.



الشبكة: الهاتف Realme Q5i، يدعم شبكات اتصال، الجيل الثاني 2G، والجيل الثالث 3G، والجيل الرابع 4G، والجيل الخامس 5G، واتصال Wi-Fi 5 (ac)، ويدعم أيضا، تركيب شريحتي اتصال، Nano-SIM.

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الشاشة: تم تصميم، هذا الهاتف، حول شاشة IPS LCD، حجمها 6.58 بوصة، وجودتها FHD+، ودقتها 2400×1080 بكسل، ومعدل تحديثها، 90 هرتز، كما أن، الشاشة تدعم معدل سطوع، يبلغ 600 شمعة، في البوصة، وتحتوي على، ثقب كاميرا سيلفي، بشكل النوتش، في المنتصف.الكاميرا الأمامية: تم تقديم، هاتف Realme Q5i، مع كاميرا أمامية، بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، وحجم مستشعر يبلغ، 26 ملم، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية.الكاميرات الخلفية: يحتوي هاتف ريلمي الجديد، على كاميرا رئيسية، بدقة 13 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، بجانب كاميرا مسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، بدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، كما أن، هذا الهاتف، يحتوي على، فلاش LED مزدوج، في الخلف، ويدعم تسجيل فيديو، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، مع دعم، التقاط صور، بخاصية HDR، وpanorama.المعالج: وبخصوص معالج التشغيل، فيأتي من فئة، MediaTek Dimensity 810 5G، المصنوع بتقنية 6 نانومتر، والمكون من، نواتين Cortex A76، بسرعة 2.4 جيجا هرتز + 6 أنوية Cortex A55، بسرعة 2.0 جيجا هرتز، أما بخصوص، معالج الرسوميات، فالهاتف هاتف Realme Q5i، يصل بوحدة GPU، من فئة، Mali-G57 MC2.نظام التشغيل: يتم تشغيل، هذا الهاتف، بالاعتماد على، نظام التشغيل، Android 12، وواجهة المستخدم، Realme UI 3.0.الذاكرة: Realme Q5i 5G، يتوفر بإصدارين على، مستوى الذاكرة العشوائية، الإصدار الأول، يضم ذاكرة وصول عشوائية، بسعة 4 جيجا رام، مع ذاكرة تخزين داخلية، بسعة 128 جيجا بايت، أو 6 جيجا رام، مع 128 جيجا بايت.البطارية: هذا الهاتف الرخيص، من ريلمي، يضم بطارية، بسعة 5000 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع، بقوة 33 واط، ويتم شحنها، من خلال منفذ، USB Type?C 2.0.مميزات Realme Q5iجودة الشاشة عالية، ومعدل تحديثها عال، ويساعد على، توفير تجربة استخدام، ولعب غير مسبوقة، كما أن، معدل السطوع فائق، ويجعل الشاشة تقدم، أفضل تجربة رؤية، حتى تحت ضوء الشمس.الكاميرات الخلفية، والأمامية، تدعم تصوير فيديوهات، بجودة مقبولة جدا، في هذه الفئة السعرية، ولا اعتقد أن، هناك هواتف بنفس السعر، تدعم تسجيل فيديو، بجودة أعلى.معالج Dimensity 810، المسؤول عن تشغيل، الهاتف Realme Q5i، يعتبر أقوى معالج، وصل مع هاتف، بسعر أقل من، 200 دولار، حيث أنه، يقدم أفضل أداء، ممكن في هذه الفئة السعرية، ويدعم شبكات 5G، ويدعم أيضا، العديد من، الخصائص المميزة، التي تحسن من، أداء الجهاز.الكاميرا الأمامية، تأتي بمستشعر ضخم للغاية، لتصوير أفضل، مقارنة بالهواتف المنافسة، التي تصل مع، كاميرا بدقة 8 ميجا بكسل، لأن حجم المستشعر، يعتبر هو العامل الأساسي، في التقاط الصور.يتم تشغيله، بنظام التشغيل، أندرويد 12، الأحدث من جوجل، وواجهة المستخدم، الأحدث من ريلمي، مما يعني وصوله، بجميع المميزات، التي كشفت عنها، جوجل وريلمي، والتي وصلت، مع الهواتف الرائدة.تقنية الشحن السريع، التي تأتي، بقوة 33 واط، قادرة على، شحن البطارية، التي تأتي، بسعة 5000 ملي أمبير، في أقل من، 100 دقيقة، ولا توجد هواتف منافسة، تدعم شحنا سريعا، بنفس قوة الشحن السريع.يدعم زيادة المساحة التخزينية، حتى 1 تيرا بايت، وذلك من خلال، الكارت الميموري، microSD، الذي يتم تركيبه، في فتحة مخصصة، وهذا يعني أنك، ستتمكن من تركيب، شريحتي اتصال، وكارت ميموري، في نفس الوقت.الهاتف Realme Q5i 5G، يدعم مكبرات صوت ستريو، ومنفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، ويدعم أيضا، خاصية NFC، وإصدار Bluetooth 5.1، مع دعم، GPS with A?GPS, GLONASS, GALILEO, BDS.يحتوي على، مستشعر لبصمات الأصابع، مدمج في زر الباور، على الجانب، ويدعم مستشعرات التسارع، والتقارب، والدوران، والبوصلة.عيوب الجوالسعة الذاكرة العشوائية، أصغر من المتوقع، ولكن يمكن زيادتها، بمقدار 5 جيجا رام، بالاعتماد على، الذاكرة الداخلية.حجم الشاشة صغير، وتصميمها قديم، وكنا نطمح أن، تأتي بشكل الثقب، بدلا من النوتش.الكاميرات الخلفية، بارزة عن الظهر، بشكل ملحوظ، مما يجعلها، معرضة للخدش، أو الكسر، بكل بساطة.خامات تصنيع الظهر، من البلاستيك اللامع، المعرض للاتساخ، والتبصيم.سعر الهاتف Realme Q5i 5Gيبدأ سعر الهاتف Realme Q5i 5G، من 188 دولارا أمريكيا، للإصدار الذي يضم، 4 جيجا رام، مع 128 جيجا بايت.ويصل إلى، 204 دولارات، للإصدار الذي يضم، 6 جيجا رام، مع 128 جيجا بايت.